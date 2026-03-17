Kristin Cabot habla del escándalo en concierto Coldplay

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- En julio del año pasado, los nombres de

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se convirtieron en tendencia debido a que, durante un concierto de Coldplay en Foxborough, Massachusetts, la pareja fue captada en actitud muy cariñosa.Aunque el momento podría parecer de lo más normal, especialmente por la atmósfera especial que envuelve cada uno de los conciertos de la banda liderada por Chris Martin, lade Kristin y Andy despertó sospechas entre el público.Después de que se viralizara el video, la identidad de la pareja fue revelada, de manera que el mundo entero descubrió que el CEO de Astronomer se encontraba casado con Megan Kerrigan y tiene dos hijos. Mientras que Kristin también tenía pareja, motivo por el que ambos rápidamente intentaron ocultarse en el concierto.Ahora, después de varios meses,, exdirectora de Recursos Humanos de Astronomer, habló por primera vez abiertamente de este tema en entrevista con Oprah Winfrey.Durante la entrevista, Kristin habló de las repercusiones cuando algo se vuelve "tan viral" en redes sociales. "Antes no me imaginaba eso, pero cuando algo se vuelve tan viral, ahora me doy cuenta de cómo se benefician las(...) Cuando más sufra alguien como yo, más dinero ganan. Y eso lo siguen impulsando una y otra vez. Creo que hay que", dijo.Además, Kristin aclaró sual momento del incidente captado en video, dejando claro que ella se encontraba separada de su esposo,"Estaba entrando cuando mi hija me escribió emocionada diciendo que era genial que Andrew y yo estuviéramos en el concierto", dijo. "Ahí supe que mi exmarido estaba ahí". Además, también reconoció que su exesposo conocía la relación que existía entre ella y el empresario."Sabía que trabajábamos muy unidos, que, que salíamos a comer o a tomar algo. No había ningún problema".Desde el incidente,asegura que ha sido blanco de. "Creo que se hizo viral porque a la gente le resultaba gracioso, pero no pensaron que somos personas reales y que podía ser muy dañino. Asumo mi, por eso dejé mi trabajo, pero no merecía ese nivel de odio", dijo.