La actriz María León es detenida por violentar presuntamente a un policía

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- La actriz española María León, quien formó parte del elenco de "La casa de las flores" fue detenida durante la madrugada de éste sábado, 1 de octubre, por violentar presuntamente a un agente de policía en Sevilla, España.

El altercado iniciaría luego de que un ciclista paseara por las calles con una botella de alcohol en la mano, lo que provocó que el grupo de seguridad se acercara a frenarlo, fue ahí cuando un grupo de personas que se percató del momento, entre ellos, León, comenzaron a hacerse de palabras con los policías.

De acuerdo con la versión de los medios internacionales, fue la discrepancia de la actriz lo que la llevó a terminar en el coche de los elementos en donde le pidieron su identificación.

Los amigos de la actriz no habrían permitido que se la llevaran por lo que de manera no pacífica comenzarían a tratar de sacarla. Se dice, la mujer de 38 años golpeó a uno de los policías, además que dio patadas y más puñetazos. El agente necesitó ayuda médica.

Sin embargo, la osadía de León no logró que la dejaran tranquila pues fue llevada a la comisaría donde pasó algunas horas detenida.

Tras esto, la artista habría presentado un ataque de ansiedad y tuvo asistencia médica, posteriormente salió bajo libertad condicional.

Ahora está enfrentando cargos por atentar contra la autoridad y el juzgado resolverá la situación en los próximos días, hasta el momento la protagonista no ha dado ninguna declaración.