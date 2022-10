La acusación contra Galilea Montijo que conmociona a sus fans

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- Galilea Montijo ahora se ha visto envuelta en un nuevo escándalo, el cual ha conmocionado a sus fanáticos.

El periodista Álex Kaffie aseguró en el programa "Sale el Sol" que Galilea Montijo adora intervenir los teléfonos de las personas con las que se ha visto envuelta en algún problema o revuelo.

Álex Kaffie no especificó si Galilea Montijo realiza esta práctica para saber si hablan de ella o para defenderse de las polémicas en las que siempre se ha visto envuelta. Lo cierto es que ahora Galilea deberá explicar si esto es real o no, ya que intervenir teléfonos es considerado como un delito.

¿En qué otros escándalos ha estado envuelta Galilea Montijo?

Hace un par de meses Galilea Montijo fue noticia cuando se conoció que pudo haber mantenido una relación con su ex compañera del matutino Maca Carriedo. Esto quedó en el olvido, pero le generó muchos problemas a Galilea en su matrimonio con Fernando Reina.

"Definitivamente es una lástima, que estas mujeres y hombres sean puestos en lugares donde le hagan un daño a la sociedad con un carisma que lleva el doble cara. Porque Televisa ha dejado que esto pase y es sencillo", "Televisa dejó que esto pase, no cuidan a sus trabajadores", "Pobres artistas", son solo algunas de las opiniones y comentarios que se leen en las redes sociales sobre el escándalo que protagoniza actualmente Galilea Montijo.

¿Qué otra artista intervino teléfonos?

Álex Kaffie aseguró en una oportunidad, Ana María Alvarado acusó a Verónica Castro de amenazarla y de haber intervenido su teléfono para saber qué conversaciones mantenía, y si las mismas la involucraban a ella.

Todo esto sucedió cuando Ana María Alvarado aseguró que la protagonista de "Los ricos también lloran" mantenía conversaciones "subidas de tono" con menores. "Ella me mandó a decir que sus abogados, que tienen intervenido mi teléfono, lo cual es un delito, que porque ya sabe con quién sostengo conversaciones y quién me dio esa información. Nada más le quiero decir a Vero que eso es un delito, intervenir un teléfono", aseguró Ana María.