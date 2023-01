La Berlinale presenta su retrospectiva "coming-of-age"

BERLÍN (EFE).- Víctor Erice, con "El espíritu de la colmena", será uno de los protagonistas en la próxima Berlinale de la retrospectiva de filmes "coming-of-age", a cuya programación han contribuido Pedro Almodóvar y Carla Simón, entre otros cineastas, anunció hoy el festival en un comunicado.



La cinta de Erice, de 1973 y protagonizada por Fernando Fernán Gómez, Teresa Gimpera, Ana Torrent, Isabel Tellería y Ketty de la Cámara, ha sido elegida por Simón, mientras que la propuesta de Almodóvar es la película estadounidense "Esplendor en la hierba" (1961), de Elia Kazan, con Natalie Wood, Warren Beatty, Pat Hingle, Audrey Christie y Barbara Loden en el reparto.

Así, destacados cineastas de todo el mundo, entre los que figuran Wes Anderson, Sergei Loznitsa, Martin Scorsese, M. Night Shyamalan y Wim Wenders, comparten sus películas favoritas del género bajo el título "Young at Heart - Coming of Age at the Movies".

También eligieron sus títulos preferidos Maren Ade, Juliette Binoche, Lav Diaz, Alice Diop, Ava DuVernay, Nora Fingscheidt, Luca Guadagnino, Ryusuke Hamaguchi, Ethan Hawke, Karoline Herfurth, Niki Karimi, Nadine Labaki, Nadav Lapid, Mohammad Rasoulof, Céline Sciamma, Aparna Sen, Abderrahmane Sissako, Tilda Swinton y Jasmila ┼Żbanic.

"Después de dos años de pandemia, en realidad nos sentimos todos como un personaje de una película 'coming-of-age'. Ya no somos los que fuimos alguna vez y no sabemos quiénes seremos en el futuro", dijo el director artístico de la Berlinale, Carlo Chatrian.

Según Chatrian, "lo especial de estas películas es que convierten la incertidumbre en ilusión por algo que podría ocurrir en el futuro" y ese es exactamente el sentimiento que esta retrospectiva busca evocar.

"Las películas seleccionadas transmiten una imagen de la juventud a través de diferentes épocas y países. Aunque las películas son del pasado, su energía, fuerza y libertad resuenan aún hoy. Damos las gracias a los artistas que contribuyen a este proyecto único", afirmó.

Otros títulos de la retrospectiva son "Todo en un día" ("Ferris Bueller's Day Off"), de John Hughes, con Matthew Broderick; "Atrapado en el tiempo" ("Groundhog Day", de Harold Ramis, con Bill Murray y Andie MacDowell, y "La boda de Muriel" ("Muriel´s Wedding"), de P. J. Hogan.

También figuran, entre otros, "Rebelde sin causa" ("Rebel without a Cause"), de Nicholas Ray, con James Dean y Natalie Wood; "Antes de la revolución" ("Before the Revolution"), de Bernardo Bertolucci; "El enigma de Kaspar Hauser ("The Enigma of Kaspar Hauser), de Werner Herzog; y "Tres colores: Azul" ("Three Colors: Blue", de Krzysztof Kieslowski, con Juliette Binoche.