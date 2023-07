La cantante Lynda fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL).- "Dile", "Gira que gira" y "A mil por hora" son grandes éxitos de la década de los 90 interpretados por Lynda, cantante que además de su música imponía moda con su peculiar estilo.

Aunque su carrera se encontraba en ascenso, la famosa, a principios de los 2000, se alejó de la escena musical y no fue hasta hace un par de años que regresó a los escenarios formando parte del 90's Pop Tour; sin embargo, su vida personal ha decido mantenerla fuera de los reflectores y solo comparte un poco de su día a día a través de las redes sociales.

Ahora, la intérprete sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón y revelar que una de las causas por las que dejó la música fueron los serios problemas de salud que enfrentaba en ese entonces y que, hasta la fecha padece. A pesar de que siempre se mantuvo en supervisión médica, ningún especialista podía darle un diagnóstico certero, pero recientemente recibió una noticia que cambió su vida.

Después de varias pruebas clínicas, Lynda fue diagnosticada con esclerosis sistémica, una enfermedad degenerativa crónica que no tiene cura: "lo que he tenido toda mi vida, es la enfermedad autoinmune más peligrosa que existe y que es conocida como Esclerosis Sistémica o Esclerodermia", escribió la famosa en su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con la clínica mayo, este padecimiento esta conformado por un grupo de enfermedades raras que implican endurecimiento y rigidez de la piel. También puede causar problemas en los vasos sanguíneos, los órganos internos y el tracto digestivo.

Pese a que ya sigue un tratamiento médico, la cantante está consciente de que este problema traerá a su vida severas consecuencias en su salud, pero se ha puesto como meta vivir lo más "normal" posible y poder ver crecer a su hijo: "No planeo cambiar mi vida porque con disciplina y el tratamiento correcto, estaré bien. Me he hecho la promesa de ver a mi hijo continuar creciendo y quien sabe, algún día, hacer travesuras con mis nietos.

La también compositora reveló que, por el momento, sus planes de continuar su carrera en solitario están completamente pausados y sólo cumplirá sus compromisos con el 90's Pop Tour. Confía que podrá salir adelante y en un futuro muy cercano retomará todo lo que ha dejado pendiente: "ninguna enfermedad me va arrebatar la posibilidad de seguir caminando por los atajos de este viaje y continuar abriendo los brazos y el corazón cada mañana", finalizó.