La "casa de la polémica" de Florinda Meza en Colonia del Valle

Florinda Meza quedó en el ojo de la tormenta luego de asegurar que vive en "una casa proletaria". Todo comenzó cuando en las redes sociales se viralizó que su fortuna alcanzaba los 20 millones de dólares. Rápidamente salió a desmentir que esto fuera cierto y se armó la polémica.

"Ojalá fuera cierto", sostuvo la esposa de Roberto Gómez Bolaños. "Qué bárbaro, que tontería tan grande, siempre he batallado, Roberto lo decía, 'tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé', porque sabíamos vivir sencillamente, yo no vivo ni en el Pedregal, ni en las Lomas, vivo en la Colonia del Valle, que es proletaria", agregó molesta con lo que leyó.

En ese sentido, Florinda Meza aseguró que "ni vendiendo mi casa de Cancún ni la de México podría juntar esa cantidad. Ojalá fuera cierto. Qué tontería tan grande" y garantizó que tampoco es verdad lo que se dice sobre cuánto cobraba por ser parte de "El Chavo del 8/". "Lo más que gané por un capítulo fueron 10 mil 500. Si nos hubieran pagado 10 mil dólares sería millonaria", informó.

La situación ha llevado a que más de uno se pregunté cómo es en verdad la casa proletaria en la que vive Florinda Meza. Hay algunos videos en redes sociales que nos llevan a vislumbrar que su residencia no es tan modesta como ella sugiere. Ubicada en Ángela Urraza, la propiedad cuenta con siete habitaciones. También tiene una enorme biblioteca.

Tampoco falta el enorme jardín en la casa de Florinda Meza. Hay algunas residencias en los alrededores que están valuadas entre los 10 y 15 millones de pesos mexicanos. Con decoración de estilo clásico conservador también cuenta con una amplia cocina y muebles de madera tallados.