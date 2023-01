"La casa de los famosos 3": Estos son los participantes

A-AA+

Ya arrancó la tercera temporada del reality show de Telemundo "La casa de los famosos 3", la telenovela de la vida real, como lo describieron sus conductores Héctor Sandarti y Jimena Gállego, en donde habrán nuevas estrellas y rivalidades.

Durante el estreno se presentaron a los concursantes: 17 famosos y dos fans, además de que se hizo el recorrido por la residencia y se informó que el premio para el ganador será de 200 mil dólares.

La casa en donde vivirán los actores, cantantes, creadores de contenido e influencers estará llena de cámaras y estarán acompañados por la voz femenina conocida como la Jefa quien será la que se dirija hacia ellos.

"Es un honor para mí abrir una vez más las puertas de mi casa, ya tengo todo para recibir y agasajar a los nuevos habitantes, te aseguro que todos y cada uno de ellos disfrutarán su estancia en la casa de los famosos", expresó esta voz durante el primer episodio.

Antes de presentar a todos los integrantes, Gállego entró al lugar donde vivirán las celebridades durante 98 días y lo recorrió para que lo conociera el público, diciendo que en estas habitaciones seguramente las emociones estarán a flor de piel.

"Todos ellos tendrán que aprender a convivir completamente aislados del mundo exterior, estoy segura que esta casa se va a convertir en testigo de muchas risas, de conflictos, de estrategia, de nostalgia y también de muchos romances.

"Durante 14 semanas todos tendrán que aprender a trabajar en equipo para así poder conservar el presupuesto semanal y en esta cocina yo sé que va haber más de un encontronazo", comentó.

Enseñó las dos habitaciones, cuyas camas tendrán que seleccionar los mismos participantes, mientras que dos personas tendrán que compartir cama doble.

"En muy pocos minutos esta casa se llenará de vida, de sueños, de ilusiones y de deseos de ganar", indicó la anfitriona de 42 años, quien también es cantante y actriz en este lugar que fue remodelado.

¿Quiénes son los 17 famosos?

Los 17 famosos entraron son los siguientes:

Patricia Navidad. Actriz mexicana de 49 años con una amplia trayectoria en telenovelas, fue finalista de "MasterChef México", también estuvo en "Big Brother" en el 2004, antes de entrar a "La casa de los famosos" expresó: "Los amo, espero no defraudar a nadie". Fue la primera en entrar.

Jonathan Islas. Actor mexicano de 41 años que ha trabajado en diversas telenovelas y series como "Señora acero", "La mujer del diablo", "La fan", "¿Quién es quién", entre otros, fue en el año 2008 cuando actuó por primera vez en el cine en "Deseo".

Arturo Carmona. El regiomontano de 46 años es actor de televisión, teatro y cine, quien previamente fue futbolista profesional, ya participó en un reality parecido en el 2002 "Big Brother", ha hecho varias telenovelas como "Caer en tentación", "Por ella soy Eva" y "Destilando amor".

Osmariel Villalobos. Comunicadora de 34 años, también modelo y conductora, quien llegó a participar en el 2011 en el certamen de belleza de Miss Venezuela.

Juan Rivera. Integrante de la dinastía Rivera, es cantante y actor estadounidense de 45 años de edad, es hermano de Jenni, Lupillo, Rosie, Gustavo y Pedro Rivera. Informó a EL UNIVERSAL que dejó preparados 11 videoclips que se irán estrenando mientras él esté dentro del reality.

Dania Méndez. Esta influencer de 30 años de edad con más de 2.9 millones de seguidores en Instagram, saltó a la fama tras participar en la sexta temporada del programa "Acapulco Shore" de MTV, es originaria de Jalisco.

José Rodríguez. Es una estrella de realities de 26 años, proveniente de Colombia, quien ha sido modelo y bailarín, también estuvo en "Acapulco Shore".

Pepe Gámez. Actor y modelo mexicano de 39 años, originario de Tamaulipas, ha participado en telenovelas como "Juro que te amo", "Rebelde" y en la bioserie "Mariposa de barrio".

Liliana Rodríguez. Actriz venezolana de 55 años hija de José Luis Rodríguez "El Puma", ha participado en telenovelas en su país natal y en México hizo "Las dos caras de Ana".

Aylín Mujica. Villana por excelencia, es una actriz cubana de 48 años, modelo y bailarina con una gran trayectoria en México en melodramas y series como "La dueña", "Sin senos no hay paraíso", "Como tú no hay 2" y muchas más.

Aleida Núñez. Actriz, cantante y modelo tapatía de 41 años de edad con una numerosa trayectoria en telenovelas, series y teatro, actuó en melodramas como "Salomé", "La fea más bella", entre otros.

Rey Grupero. El influencer de 35 años se hizo famoso por hacer bromas y subirlas a su canal de YouTube, su nombre es Luis Alberto Ordaz, quien también ha estado envuelto en escándalos y tuvo un romance con Cynthia Klitbo.

La Materialista. La cantante dominicana cuyo nombre real es Yameyry Ynfante es una reggaetonera de 35 años, quien tiene más de 4.1 millones de seguidores en Instagram, también es actriz y vedette.

Madison Anderson. Modelo de 27 años quien aunque es originaria de Estados Unidos, representó a Puerto Rico en el 2019.

Aristeo Cázares. Atleta veracruzano cuya especialidad es el parkour, se hizo famoso por participar en el reality deportivo "Exatlón México" en donde tuvo ganó en la segunda temporada, después estuvo en la primera edición de "MasterChef Celebrity México" y después fue conductor del matutino "Venga la alegría fin de semana". Tiene 27 años.

Nicole Chávez. Hija menor de Julio César Chávez, de 24 años, quien participó como actriz en la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?" y en el programa "Pequeños gigantes" hace 12 años en donde mostró su pasión por el baile, después estudió actuación.

Osmel Sousa. Es conocido internacionalmente como el zar de la belleza, es un empresario de 77 años que se ha dedicado como entrenador para concursos de belleza, preparó a siete Miss Universo de Venezuela y a Amelia Vega la única Miss Universo de República Dominicana.

Los dos fans que aspiran a ganar son: Mónique Sánchez y Raúl García, quienes fueron seleccionados por los televidentes luego de permanecer una semana previa dentro de la casa junto a otros fanáticos.