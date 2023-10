“La Chule” arremete contra Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.-Aracely Arámbula explotó cuando la prensa le preguntó por Luis Miguel y Michelle Salas, que vivieron un reencuentro en uno de los conciertos que “el Sol de México” ofreció en Las Vegas, pues si bien la actriz sostiene una muy buena relación con la joven, no está de acuerdo con que el cantante se preocupe sólo por uno de sus tres hijos y hasta reveló que Daniel y Miguel no han recibido ninguna invitación a las presentaciones del su papá, por lo que los adolescentes han perdido el interés de convivir con él.

A poco más de un mes que Luis Miguel iniciara con su gira “Luis Miguel Tour 2023”, “La Chule” habla de su expareja la que confesó le “cae muy mal” en este momento, debido a que el cantante se ha desentendido de la crianza de los hijos que comparten desde que su relación se acabó. Para la actriz, es incomprensible que el “Sol” se haga cargo de hijos ajenos, haciendo referencia a las hijas de Paloma Cuevas, la nueva pareja de Luismi, y no atienda a las necesidades emocionales de sus hijos más pequeños.

De hecho, la también cantante dio a conocer que sus hijos sí están al tanto de la vida actual de su padre, pues contó que Daniel y Miguel se han preguntado por qué Luis Miguel se hace presente en la vida de las hijas de Cuevas y no en la de ellos:

“Mis hijos sí dijeron: “-Mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora? Les dije: ´-Bueno, son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada´, ellos no se enojaron, sólo dijeron: ´-Wow, como sí va para allá, pero no viene a nuestra escuela´”, dijo la famosa.

De este modo, Aracely se sinceró y confesó que los rumores que se publicaron en un comunicado donde se asegura que ella es la que no permite que sus hijos vean al cantante, debido a que supuestamente pone como condición estar presente, son falsos,.