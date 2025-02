La condición que puso Carín León para patrocinar a Selección

Omar Quintero, coach de la Selección Mexicana de Basquetbol, busca el boleto de su equipo a la Americup, pero antes, también buscó patrocinador para sus nuevos uniformes.

El de Nogales, Sonora, encontró, en una charla común con un amigo dentista, el apoyo que estaba buscando para su equipo nacional.

"Un día un amigo, que es dentista en Hermosillo y que su hijo practica basquetbol, me preguntó: '¿y cómo le hacen, te encargas de todo?', yo le contesté que sí y que de hecho andábamos buscando un patrocinador para los uniformes de todas las selecciones. Días después me habla y me dice: 'Oye te van a llamar de parte del equipo de Carín León, le platiqué y me dijo que le interesa mucho'", comentó el estratega de 43 años.

Después de algunos días, Quintero recibió una llamada de su mismo amigo y le solicitó que fuera para su consultorio.

"Fue en una tarde, me llamó mi amigo el dentista y me dijo: 'Oye Omar, jálate para acá (consultorio), me dijo la gente de Carín que te quiere ver, ellos vienen para acá'. Llegué y volvimos a platicar, en eso le llaman a él, y me dice: 'Coach, me interesa mucho apoyarlos, pero quiero que me platiques tú el proyecto, te espero en una hora en mi casa'", recordó en entrevista para ESPN.

Carín León aceptó sin problema alguno, no puso trabas, pero sólo pidió una cosa: poder diseñar los uniformes de la Selección de Basquetbol. Ahora, lucen con el desierto de Sonora plasmado en la indumentaria, además, de la marca del cantautor sonorense,

"Estuvimos como cuatro horas con él y pues en realidad sólo platicamos del proyecto como 10 minutos. Carín aceptó de inmediato, pero sólo nos dijo: 'yo quiero diseñar los uniformes, esa es una de mis pasiones ocultas, esa es la condición'", concluyó.

México ganó su primer partido

Este viernes, la Selección Mexicana de Basquetbol ganó su primer partido en el Auditorio Miguel Barragán de San Luis Potosí.

México se impuso 107-57 frente a su similar de Nicaragua. El siguiente compromiso donde buscará sellar su boleto será el lunes 24 de febrero en la Arena Potosí, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.