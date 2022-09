La directora Mary Nighy cree que ya se pueden contar historias de abusos

TORONTO, Canadá (EFE).- Mary Nighy, hija de los actores británicos Bill Nighy y Diane Quick, y que ha estrenado en el festival de Toronto su primer filme como directora, "Alice, Darling", dijo a Efe que vivimos en un momento en el que la gente puede contar historias de abusos que antes eran ocultadas.



En "Alice, Darling", protagonizada por la actriz estadounidense Anna Kendrick, narra la historia de una joven que es abusada psicológicamente por su novio, lo que la mantiene de forma constante bajo su control.

El guion de Alanna Francis le atrajo porque contaba una realidad raramente expuesta.

"Es una historia que no ha sido contada. Todos hemos visto filmes sobre diferentes tipos de abusos, pero estaba muy interesada en el elemento psicológico de este filme porque el abuso es emocional, no físico, algo que no hemos visto mucho", explicó en una entrevista con Efe en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

"Pero también me atraía mucho lo que pasa dentro del personaje porque ella es bastante silenciosa y no puede expresar mucho de lo que le sucede", continuó.

La directora, actriz y escritora británica añadió que esta película ha "surgido en un momento en el que la gente se siente más capaz de hablar sobre lo que les ha pasado y sobre la desigualdad de poder. Estamos en un momento en el que la gente puede empezar a contar la verdad".

El hecho de que Kendrick revelase su propia experiencia como víctima de una relación abusiva ayudó a la realización de la cinta.

"Fue muy útil en las discusiones creativas e intenté incluirlo. Ayudó, lo mismo cuando hablé con otras personas implicadas en la película que habían tenido experiencias similares. Intenté incluirlo todo y reflexionar sobre la autenticidad de lo que estábamos haciendo", dijo.

La realizadora añadió que la experiencia de Kendrick no cambió la forma de rodar.

"Anna es muy diligente, tan profesional que nunca nos hizo sentir que teníamos que tener cuidado. Vino cada día al set lista para trabajar", confesó.

La directora espera que la cinta permita al público "reflexionar sobre su propio comportamiento y plantearse si hay algo que necesita ser cuestionado".