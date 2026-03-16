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Alfombra roja Oscar 2024: vestidos que destacaron en la ceremonia

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Alfombra roja Oscar 2024: vestidos que destacaron en la ceremonia

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LA GRAN VENCEDORA

LA CINTA DE PAUL THOMAS ANDERSON, FUE CORONADA COMO MEJOR PELÍCULA EN LA 98.ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA, AL OBTENER SEIS ESTATUILLAS

Por Redacción

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
LA GRAN VENCEDORA

LOS ÁNGELES.-La película "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra"), de Paul Thomas Anderson, fue coronada como mejor película en la 98.ª edición de los Premios de la Academia, al otorgar el máximo honor de Hollywood a una saga cómica estadounidense, multigeneracional, sobre la resistencia política.

La ceremonia se celebró este domingo y también vio a Michael B. Jordan ganar el premio a mejor actor ya la cinefotógrafa de "Sinners" ("Pecadores"), Autumn Durald Arkapaw, hacer historia en los Oscar como la primera mujer directora de fotografía en ganar el galardón.

Fue una coronación largamente esperada para Anderson, uno de los cineastas más aclamados de Estados Unidos. Antes del domingo, Anderson nunca había ganado un Oscar.

"One Battle After Another", la favorita al llegar, se llevó seis Oscar, incluidos mejor dirección y mejor guion adaptado para Anderson, el primer trofeo de los Oscar a mejor casting y el de mejor actor de reparto para un ausente Sean Penn.

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"Escribí esta película para mis hijas, para pedir perdón por el desastre doméstico que dejamos en este mundo, que les estamos entregando", expresó Anderson al aceptar el trofeo de guion.

"Sinners", que alcanzó un récord de 16 nominaciones, también consiguió triunfos importantes e incluso históricos. 

Y Jordan, uno de los protagonistas más apreciados de Hollywood, ganó el premio de mejor actor en una de las tiendas más reñidas de la noche. El Teatro Dolby se puso de pie en el aplauso más atronador de la velada.

"Sinners" y "One Battle After Another" fueron cada una anomalías de Hollywood, en un año en el que la ansiedad por la contracción de los estudios y el aumento de la inteligencia artificial a menudo consumieron a la industria, ambas películas le dieron a Hollywood una esperanza renovada.

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