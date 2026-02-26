LA JOSA CELEBRA SUS 50 AÑOS CON NUEVA MÚSICA

LA CANTANTE MARÍA JOSÉ CELEBRA SUS 50 AÑOS DE EDAD Y 35 DE CARRERA CON LA GRABACIÓN DE UN NUEVO DISCO CON TEMAS INÉDITOS DE "CORAZONES ROTOS" Y "EMPODERAMIENTO FEMENINO", MIENTRAS CELEBRA QUE EL "MATRIARCADO VA CAMINANDO" EN LA MÚSICA Y LA POLÍTICA, "AHÍ VAMOS, AHÍ VEMOS MUJERES IMPORTANTES EN LA INDUSTRIA, DE LA CUAL ME SIENTO MUY ORGULLOSA, SOBRE TODO MUJERES LATINAS, ME ENCANTA. SOBRE TODO, TAMBIÉN LO VEMOS EN LA POLÍTICA. O SEA, VEMOS CADA VEZ MÁS MUJERES EN LOS MANDATOS ALTOS DE LA POLÍTICA DEL MUNDO Y ESO HABLA DE UN MATRIARCADO QUE VA CAMINANDO", ASEGURA EN MIAMI.