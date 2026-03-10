La legendaria gira Faith de George Michael llega a cines
El proyecto incluye un cortometraje de Mary McCartney y un álbum en vivo de 18 pistas.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).-George Michael "sí volverá a bailar": el cantante de "Careless Whisper" revivirá en la pantalla grande con su gira Faith
en los cines internacionales este 2026.
La noticia del próximo estreno "George Michael: The Faith Tour" fue compartida por Michael Entertainment y Mercury Studios este martes 10 de marzo. El proyecto está dirigido por Andy Morahan y David Austin.
Según se detalla en el boletín retomado por medios estadounidenses, la película del famoso se filmó durante dos noches en París en la etapa europea de 1988 y nunca ha salido a la luz: "Meticulosamente restaurada y remasterizada, revelando la visión original de George con una claridad y un poder impresionantes", se señala.
La película además utiliza materiales inéditos obtenidos con 14 cámaras, incluye entrevistas de Michael para la voz en off, e imágenes y material entre bastidores del videoclip de Faith.
La distribución y las fechas de estreno se mantienen en secreto, aunque se espera que la película se presente junto a un cortometraje original de la fotógrafa Mary McCartney, hija de Paul McCartney, que contextualiza el significado cultural de la gira.
Asimismo, junto a la cinta, se incluirá un álbum en vivo de 18 pistas.
La visita mundial, que se dio cuando Michael tenía solo 24 años, incluyó 16 países con más de 100 conciertos y fue coreografiada por Paula Abdul. George Michael no pisó México con Faith Tour, por lo que la cinta da la oportunidad de que los fanáticos se "reencuentren" con el artista.
Faith se convirtió en todo un éxito tras su lanzamiento en octubre de 1987 y ganó el Álbum del Año en los Premios Grammy. Michael perteneció al exitoso dúo Wham! y, durante su carrera como solista, vendió millones de discos.
Su repentino fallecimiento a los 53 años se dio el 25 de diciembre de 2016 en su casa en Inglaterra, debido, según informes forenses, a mioardiopatía dilatada con miocarditis e hígado graso.
