"LA MARCA DEL JAGUAR´ VA A CANNES

La película de animación ´La marca del jaguar´, inspirada en la historia de las culturas prehispánicas y dirigida por el mexicano Víctor Mayorga, representará a México y Latinoamérica en la sección Marché du Film del Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo próximo.

El largometraje es una coproducción entre México y Brasil que está basada en Xilacatzin, un guerrero registrado en las crónicas del historiador Fray Bernardino de Sahagún, quien documentó en español y náhuatl la cosmovisión de las culturas ancestrales mexicanas, explicó Mayorga en entrevista con EFE. "Trae un lunar en forma de rasgadura de jaguar (en su cuerpo) que es la marca de Tezcatlipoca (una deidad mexica), la representación de la oscuridad. No es algo malo, pero es la energía de quien hace magia negra, entonces (él) es estigmatizado, es un marginado social. Y eso era importante porque en México es lo que vivimos", relató Mayorga.

La cinta animada sigue la historia de este joven guerrero indígena que debe viajar al inframundo para salvar a la humanidad y limpiar su nombre.