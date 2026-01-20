logo pulso
LA MUERTE DE VALENTINO CONMUEVE AL MUNDO DE LA MODA

Por El Universal

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
A
LA MUERTE DE VALENTINO CONMUEVE AL MUNDO DE LA MODA

La moda italiana está de luto tras el fallecimiento a los 93 años de Valentino Garavani, un gigante de la alta costura que trascendió las convenciones y dejó una huella indeleble en el mundo del diseño. La noticia de su partida provocó una ola de reacciones de figuras prominentes del ámbito de la moda, quienes reconocen su legado como maestro del estilo y la creatividad.

     La familia Armani, a través de un comunicado, señaló que su "sorpresa por la pérdida de Valentino deja un espacio inmenso en el mundo de la moda". Giorgio Armani siempre tuvo un gran respeto hacia él, subrayando su maestría en la alta costura y su inigualable visión del arte de la moda.Donatella Versace, reconocida estilista y amiga cercana, compartió su dolor en Instagram: "Hemos perdido a un verdadero maestro, siempre será recordado por su arte. Mis pensamientos están con Giancarlo, quien nunca se fue en todos estos años. Valentino no será olvidado".

