"La Sirenita" tendrá cambios en la letra de las canciones

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- El live action de "La Sirenita", con Halle Bailey, ha significado muchos cambios, en contraste con la película animada de Disney que se estrenó en 1989.

Este clásico de Walt Disney Pictures, inspirado en el cuento homónimo de Hans Christian Andersen, fue dirigido por Ron Clements y John Musker. Mientras que la música corrió a cargo de Alan Menken, Howard Ashman y Federico Mateo.

El álbum sonoro de la película animada de "La Sirenita" está compuesto por 7 canciones, mientras que los 12 restantes son melodías.

Esta banda sonora ganó dos premios Óscar en las categorías de "Mejor Banda Sonora", así como "Mejor Canción Original", además obtuvo un Globo de Oro como "Mejor Banda Sonora", entre otros galardones.



¿Qué canciones se modifican en el live action de "La Sirenita"?

Entre las canciones se encuentra "Kiss the Girl", que en el filme animado es interpretado por Sebastián, el cangrejo que se convierte en compañero de aventuras de Ariel y Sebastián.

En una entrevista reciente para la revista Vanity Fair, Alan Menken, creador de la banda sonora de la película, reconoció que si se hicieron adecuaciones en la música para el live action de "La Sirenita".

Admitió que la canción "Kiss the Girl" sufrió cambios porque la gente se ha vuelto sensible a la idea de que el príncipe Eric pudiera obligar a Ariel a realizar alguna acción que fuera contra su voluntad, auspiciado por el canto unísono de seres marinos.

Además, se hicieron adecuaciones al tema "Problemas Almas en Desgracia", que en la película corre a cargo de Úrsula. Las personas pueden notar que la villana claramente manipula a Ariel para que renuncie a su voz.

Alan Menken, de 73 años, también es el compositor detrás del soundtrack de "La Bella y la Bestia" y "Aladdin". Ésta última convertida en un éxito teatral en Broadway desde hace nueve años.



¿Cuándo se estrena el live action de "La Sirenita"?

La película que tiene como protagonista a Halle Bailey como Ariel se estrena este 2023, específicamente el 26 de mayo.

El filme fue dirigido por Rob Marshall y coproducido por Walt Disney Pictures, Lucamar Productions, Marc Platt Productions y 5000 Broadway Productions.

Jonah Hauer-King protagoniza al príncipe Eric, mientras que Melissa McCarthy da vida a Úrsula, la bruja que se quiere apoderar de la voz de Ariel.

Entre los famosos personajes que acompañan a Ariel está Daveed Diggs, quien protagoniza a Sebastián, y Jacob Tremblay, como Flounder.