La tragedia de Los Andes contada en el cine

A-AA+

Era comer los cuerpos de quienes habían fallecido o morir por hambre en medio de la nada. Eso fue lo que enfrentó un grupo de personas que, el 13 de octubre de 1972, sobrevivieron a la caída de un avión en la cordillera de Los Andes, cuando se dirigía a Chile.

De 45 que abordaron la aeronave, la mayoría integrantes del equipo de rugby Old Christians Club, de Montevideo, sólo 16 lograron ser rescatados tras 72 días desaparecidos.

Durante los actos de canibalismo hubo algunos pactos: respetar los cuerpos de la mamá y hermana de uno de ellos, así como dar permiso para que, si alguno moría, los demás pudiesen comerlo si era necesario.

De los hechos han dado cuenta un par de películas ficcionadas, una mexicana y otra estadounidense, a la que recién se ha sumado el rodaje de otra bajo la dirección del español J.A Bayona, realizador de "Lo imposible", para la plataforma Netflix.

Supervivientes de los Andes"

Tres años después de la tragedia, René Cardona Jr comenzó el rodaje de una cinta que causó insomnio a más de uno de sus espectadores.

Las primeras escenas mostraban a las víctimas felices y divertidas en el aeropuerto, para luego cambiar al susto y la muerte durante el choque del avión en el que casi una decena de personas murió al instante.

Hugo Stiglitz, Luz María Aguilar, Norma Lazareno y Leonardo Daniel, entre otros, integraron el elenco de la cinta basada en el libro de Charles Blair Jr, que relataba los hechos en voz de las víctimas.

Una de las secuencias más impactantes fue cuando, tras una noche de risas, una avalancha de nieve sepulta los restos del avión y la cámara observa a algunos a una víctima mortal con los ojos abiertos y la boca llena de nieve.

El final de la historia pone al papá de uno de los jóvenes triste al ver que su hijo no está entre los sobrevivientes. Promete, mientras mira la cordillera, ir un día por él.

Cuando estrenó en 1976, en cines como el Sonora, Variedades y Germán Valdés (ya desaparecidos) las filas de público para ver la cinta daban la vuelta a la manzana y, en otros, simplemente no había manera de encontrar boleto.

Por su trabajo de edición la película recibió una nominación al premio Ariel, por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

"Viven"

Casi para coincidir con el 20 aniversario de la tragedia, Hollywood decidió realizar su propia versión de lo ocurrido.

Reclutó a Frank Marshall, quien entonces sólo había dirigido Aracnofobia, para conducir el proyecto encabezado por Ethan Hawke y Josh Hamilton que interpretaron a Nando Parrado y Roberto Canessa, dos de los sobrevivientes más mediáticos.

Eligieron la zonas nevadas de Canadá como locación principal y echaron mano de los mejores efectos especiales del momento para representar la caída del avión, la partida de la cola tras el impacto y el arrastre de varios cientos de metros de nieve antes de detenerse.

En taquilla fue un fracaso. Constó 32 millones de dólares su producción, siendo en la época (1993) de los más altos, pero sólo recaudó 36 millones en la taquilla mundial.

El libro de Piers Paul Read sirvió para que John Patrick Shanley, entonces autor de Hechizo de luna y Joe contra el volcán, escribiera el guión cinematográfico.

"Le llamaron el milagro de los Andes, para mi fue encontrar a Dios", pone en boca de uno de los personajes elegidos, que rememora lo ocurrido en voz en of.

"La sociedad de la nieve"

Apuesta de Neflix para 2023, con Bayona en los controles.

Carlos Páez, uno de los sobrevivientes originales, interpretará a su propio papá en este filme que está aún en rodaje.

Está basada en el libro homónimo de 2008 del periodista uruguayo Pablo Vierci, leído por Bayona hace una década.