"La viuda negra": el escalofriante caso real que ahora puedes ver en Netflix

Rick Astley rompe récord: "Never Gonna Give You Up" supera mil millones de reproducciones en Spotify

SLP El Universal

A 38 años de su lanzamiento, el clásico de 1987 sigue vigente gracias a la nostalgia, los memes y el fenómeno del "rickrolling"