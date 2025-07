Lady Despensa se niega a pagar pedido de Rappi en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un nuevo caso viral ha causado indignación en redes sociales, que se suma a las recientes tendencias de "Ladies" y se trata de una mujer extranjera que se negó a pagar su pedido a un repartidor de aplicación.

La mujer, ahora apodada como "Lady Despensa", se ha vuelto famosa en redes por no querer pagar el pedido completo en efectivo y quedarse con la mercancía.

¿Quién es "Lady Despensa"?

"Lady Despensa" es una mujer argentina que ha causado polémica e indignación en plataformas digitales tras la circulación de unos videos tomados por el repartidor de Rappi que atendió su pedido.

En las imágenes se aprecia cómo la mujer alza la voz, insulta y amenaza al hombre que entregó su pedido.

De acuerdo con las acusaciones hechas por el propio repartidor, acudió al domicilio en la Ciudad de México para entregar un pedido de despensa realizado a través de la app de Rappi, el cual estaba programado para pagarse en efectivo.

Al llegar al lugar, la mujer extranjera afirmó no tener cambio, por lo que le pidió al repartidor ir a conseguirlo.

"En ese punto yo ya había ido a buscar cambio a una tiendita y a una papelería y, obvio, nadie me lo quería cambiar. Me pedían que fuera más lejos, hasta otra tienda en la esquina, y me negué porque ya se me estaba haciendo muy raro: ella ya se había metido toda la despensa", declaró el repartidor.

El distribuidor ofreció transferirle a la mujer la diferencia entre el costo del pedido y el billete de 500 pesos que le había dado ella, pero la extranjera se negó y comenzó a hablarle de manera agresiva y a insultarlo, según sus declaraciones.

Posteriormente, la mujer le pidió que le devolviera el billete que le había entregado, el cual terminó arrebatando de la mano del repartidor y procedió a amenazarlo, advirtiendo que le hablaría a su esposo para que lo "golpeara" y que llamaría a la policía para acusarlo de acoso y de robo.

El caso viral ha causado indignación en redes sociales, donde usuarios expresan su molestia y exigen justicia para el repartidor.

Los comentarios destacan el alza de casos virales de extranjeros agrediendo verbalmente a mexicanos, y etiquetan a la cuenta oficial de Rappi en México, para que se compense al repartidor -quien pidió asistencia al soporte técnico de la aplicación-, se sancione a la usuaria y se esclarezca el caso.

Rappi aún no ha hecho ninguna declaración sobre el suceso.