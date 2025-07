JUAN VILLORO PRESENTA NO SOY UN ROBOT

En el marco del 15 aniversario de Librerías Gandhi en San Luis Potosí, el escritor y periodista Juan Villoro presentó su libro No soy un robot. El evento se llevó a cabo este pasado viernes 18 de julio con dos actividades: la presentación del libro al mediodía en Gandhi del Centro, y una firma de libros con motivo del aniversario por la tarde en la sucursal ubicada en Venustiano Carranza 2301, donde también se partió el pastel conmemorativo con el público asistente.

Durante la presentación, Villoro compartió algunas de las ideas que dan forma al ensayo, donde reflexiona sobre los impactos de la tecnología en la vida cotidiana, la lectura, el periodismo y la noción misma de humanidad. Afirmó que el gran desafío contemporáneo no es solo resistirse a la automatización, sino comprender qué nos define como humanos: “No basta decir soy humano. ¿Qué es lo que verdaderamente nos tipifica como tales y qué es lo que nos distingue de las máquinas?”.

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA LLAMADA “GALAXIA DIGITAL”

No soy un robot propone una reflexión sobre la llamada “galaxia digital” y sus implicaciones sociales, políticas y culturales. A través de una combinación de apuntes autobiográficos y análisis especulativos, Villoro explora temas como las redes sociales, las fake news, la lectura en red, los algoritmos y la pérdida de referencia con la realidad. También retoma figuras como McLuhan, Bradbury, Rousseau y Diderot para analizar cómo las ideas del pasado siguen vigentes en la discusión actual sobre la tecnología y la representación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A través de un ensayo que combina análisis, observación cotidiana y referencias literarias, el autor analiza las implicaciones de vivir bajo un sistema digitalizado. “Pertenecemos a la primera generación que tiene que demostrar que aún no se ha convertido en una máquina”, dijo durante una entrevista exclusiva para Pulso Diario de San Luis.

ACREDITAR AQUELLO QUE NOS HACE HUMANOS

El autor señaló que vivimos bajo lógicas automatizadas que, aunque normalizadas, pueden resultar absurdas. “Yo pienso que si un marciano llegara a nuestro planeta y nos viera, se sorprendería de que estamos hechizados por un espejito mágico que son los teléfonos celulares. Es una especie de esclavitud feliz que estamos teniendo”, comentó. En ese sentido, propuso cuestionar la dependencia digital y buscar formas de convivencia equilibradas que recuperen aspectos analógicos de la experiencia.

Relató una experiencia reciente durante un apagón en la península ibérica, donde, ante la falta de electricidad, las personas retomaron actividades como conversar en parques, leer libros impresos o escuchar la radio. “Y uno dice, ¿por qué no podemos vivir así otra vez?”, planteó, subrayando la importancia de dosificar el uso de la tecnología.

Comentó que no basta con negar que seamos autómatas, sino que se vuelve necesario acreditar aquello que nos hace humanos. “Yo creo que el futuro de la humanidad depende de demostrar que no debe desaparecer, de demostrar que no puede ser sustituida por las máquinas”, afirmó.

LA AUTOMATIZACIÓN EN ASPECTOS DE LA VIDA COTIDIANA

Esta postura condensa una de las preocupaciones que atraviesan su libro: el riesgo de que lo humano se diluya en procesos tecnológicos que normalizan la automatización en múltiples aspectos de la vida cotidiana.

Villoro también habló sobre cómo ciertas prácticas digitales se han vuelto absurdamente habituales, pese a que en otros contextos resultarían difíciles de explicar. “Una de las cosas más curiosas de la vida es que damos por sentadas situaciones que son bastante absurdas”, comentó.

A través de observaciones como estas, Villoro plantea que la solución no pasa por rechazar lo digital, sino por dosificar su uso y recuperar otros modos de experiencia. En esa línea, No soy un robot se presenta como un ensayo que invita a pensar la vida digital sin asumirla como única vía posible.