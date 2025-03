Lady Gaga anuncia concierto en México

La cantante Lady Gaga sorprendió a sus fans mexicanos con el anuncio de que este abril ofrecerá un concierto en la Ciudad de México, luego de 13 años de su último show en nuestro país. Así como ocurrió en 2012, la cantante volverá a pisar el escenario del Foro Sol, ahora mejor conocido como Estadio GNP Seguros.

El 21 de febrero fue el primer anuncio que la cantante hizo sobre su regreso a los escenarios, a través de un afiche, de estilo clásico, que informaba que visitaría la playa de Copacabana, Brasil.

La publicación causó emoción, no sólo entre sus seguidores brasileños, sino en todos sus fans latinoamericanos que pensaron que se trataba el primero de otros recitales.

Los "littles monsters", como se le conoce a sus fans más asiduos, no estaba muy lejos de lo que sucedería sólo unos días después, pues hace sólo unos instantes la intérprete de "Poker face" anunció que Rio de Janeiro no será su única parada, sino que también regresará a la nuestro país.

Su concierto de la Ciudad de México tendrá lugar en el Estadio GNP Seguros, el que llegó a pisar en 2012, aun cuando era conocido como Foro Sol, en la época que promocionaba su gira "Born this way".

En esta ocasión, Lady Gaga se presentará el próximo 26 de abril.

Estos son los únicos detalles que la cantante ha publicado; la información relacionada con la preventa y venta de los boletos, así como sus precios, aún es desconocida.