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LADY GAGA PUBLICA “DISEASE”, SU NUEVO SENCILLO

Por EFE

Octubre 26, 2024 03:00 a.m.
A

LA CANTANTE LADY GAGA HA LANZADO SU NUEVO SENCILLO TITULADO “DISEASE”, UN ANTICIPO DE LO QUE SERÁ SU PRÓXIMO ÁLBUM, EL SÉPTIMO DE ESTUDIO DE LA DIVA DEL POP. LA CANCIÓN YA PUEDE ESCUCHARSE EN SU PERFIL DE INSTAGRAM, DONDE LA HA ACOMPAÑADO DE LA PORTADA DEL SENCILLO EN LA QUE APARECE POSANDO BOCA ABAJO SOBRE EL CAPÓ DE UN AUTOMÓVIL BLANCO Y EL TÍTULO DEL TEMA ESCRITO AL REVÉS SOBRE EL ASFALTO. ESTE NUEVO ÁLBUM CON EL TEMA “DISEASE” SALDRÁ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025, SEGÚN UN COMUNICADO DE PRENSA QUE DIFUNDEN MEDIOS.

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