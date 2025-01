Lady Gaga se une a la moda navideña con una versión de 'Santa Claus is coming to town'

Nueva York, 17 dic (EFE).- Lady Gaga es la última de los grandes nombres de la música que se ha unido a la moda de los villancicos, con una radical versión del clásico 'Santa Claus is coming to town', un villancico que ya ha sido interpretado por The Jackson 5, Bruce Springsteen o Justin Bieber.

Además, por supuesto, de Mariah Carey, la reina de la música navideña desde hace 30 años con su 'All I Want for Christmas is you', que llega puntualmente cada Navidad y que sigue cosechando un gran éxito en cada reedición.

Ahora llega la potente versión de Lady Gaga, con una fuerte base instrumental para ofrecer un 'Santa Claus is coming to town' que promete poner a bailar a todo el mundo esta Navidad.

La cantante estadounidense lanzó la versión este lunes por la noche, sin previo aviso, según anunció este martes la discográfica Universal Music.

La versión de Lady Gaga llega en un año en el que muchos artistas se han unido a la moda de los villancicos, como la mexicana Thalia, que ha publicado 'Navidad melancólica'.

También David Bisbal se ha decantado por los villancicos con su disco 'Todo es posible en Navidad', que incluye el ya clásico 'Mi burrito sabanero', del venezolano Hugo Blanco. O Jennifer Hudson, que ha lanzado su primer álbum navideño, 'The Gift of Love'.

Una tradición, la de los discos de villancicos, que tiene como ejemplos más destacados los trabajos de Frank Sinatra, Elvis Presley, Nat King Cole, Beach Boys, Ella Fitzgerald, Barbra Streisand, Kenny Rogers y Dolly Parton, Bob Dylan, Norah Jones o el más clásico de todos, Bing Crosby, con su imbatible 'White Christmas'.

Sin olvidar el mítico 'A Christmas Gift for You from Phil Spector', producido por Spector en 1963 y que contó entre sus cantantes con The Ronettes o The Crystals. EFE

agf/psh