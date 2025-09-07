Laisha Wilkins critica el concierto de Residente en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- El pasado sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas se llevó a cabo el concierto gratuito del rapero puertorriqueño Residente en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, donde cerca de 180 mil capitalinos disfrutaron de un momento lleno de música que a las pocas horas se transformó en una protesta masiva.

La presentación musical, organizada por la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, convirtió la plaza mayor en una enorme manifestación social llena de mensajes sobre acceso a la educación pública, la salud mental, la migración y sobre todo la paz.

El exvocalista principal de Calle 13, René Pérez, también aprovechó la oportunidad para lanzar un claro mensaje de concientización sobre la guerra que atraviesa el país de Palestina en el Oriente Medio, haciendo un llamado a detener el genocidio y la violencia.

Entre cánticos, consignas y gritos de protesta, los mexicanos disfrutaron del concierto del puertorriqueño. No obstante, el otro lado del internet mostraba perspectivas diferentes, que se pronunciaban en contra de este tipo de eventos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre las personas que compartieron su desacuerdo esta la presentadora mexicana Laisha Wilkins, mejor conocida en redes por su apodo "La Reina de Dinamarca", quien dio su postura acerca del concierto gratuito de Residente.

Mediante una publicación en la plataforma de 'X', la actriz escribió: "Asistir a este tipo de eventos, es aplaudir que el dinero que debería aplicarse en el mantenimiento y necesidades reales de la ciudad se utilice para distraer".

Además, la comunicadora también añadió: "Nada es gratuito, lo pagamos con nuestro dinero, dinero que debería aplicarse para nuestra seguridad y nuestro bienestar", destacando la importancia de ocupar los recursos públicos en el mejoramiento de servicios básicos y no en espectáculos masivos.

El post de la actriz ya acumula más de 6 mil visualizaciones y cientos de comentarios, donde se abrió un debate sobre el tema.

Muchos usuarios apoyaron la idea de Laisha, mientras que otros defendieron la libertad de expresión en la música, destacando que el concierto fue positivo por los mensajes importantes compartidos durante la noche de ayer.

El también compositor sorprendió a los asistentes del concierto luego de invitar al escenario a una familia proveniente de Gaza, Palestina que vive en México en situación de refugiados.

Entre lágrimas y conmoción, el lugar se llenó de fuertes gritos y cortos silencios reflexivos: "Palestina libre, Palestina libre".