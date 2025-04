LANA DEL REY LANZA su nuevo tema “HENRY, COME ON”

Lana Del Rey ha lanzado por sorpresa en las redes sociales su nuevo tema “Henry, Come On”, primer sencillo del que será su próximo álbum ‘The Right Person Will Stay’. Del Rey había anunciado en noviembre su décimo álbum que incluye 13 temas. ‘The Right Person Will Stay’ seguirá presentando inspiración country y será lanzado el 21 de mayo, como continuación del álbum de Del Rey de 2023, “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”.