LANZA SU TRÁILER EN MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO.- "Spider-Noir" presentó por primera vez su tráiler oficial en la Ciudad de México en la CCXP 2026. Esta historia revela una versión distinta del universo del héroe arácnido, más cruda, más íntima y situada en una Nueva York de los años 30 marcada por la violencia y la melancolía.

Lejos del héroe tradicional, la serie apuesta por una narrativa de detectives. Nicolas Cage encarna a Ben Reilly, un investigador privado veterano, desgastado por la vida y perseguido por su pasado como el único superhéroe de la ciudad.

En el adelanto, el personaje comienza a redescubrir sus habilidades mientras se enfrenta a una red criminal liderada por un antagonista interpretado por Brendan Gleeson, quien apunta a ser una versión de Silvermane.

La serie, basada en el cómic Spider-Man Noir es una historia independiente, sin conexión directa con otras adaptaciones cinematográficas del personaje.

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Uno de los elementos más llamativos del proyecto es su propuesta visual, podrá verse en dos versiones, una en blanco y negro, fiel a la estética clásica del noir, y otra en color con tonos realistas.

"Spider-Man Noir llega con un elenco increíble y de la mano de su creador, Oren Uziel. Es una experiencia única, con una versión del personaje que nunca habías visto antes. No puedo esperar a que vean los ocho episodios, que se estrenan el 27 de mayo en Prime Video. Queríamos hacer algo especial para ustedes, así que trajimos una escena exclusiva esta noche con nuestro elenco. Muchas gracias por estar aquí. Disfruten este adelanto de Spider-Man Noir", dijo Nicolas Cage en un video reproducido en la sala.

El reparto reúne a figuras de distintas trayectorias, entre ellos Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodríguez, Abraham Popoola, Jack Huston y el propio Brendan Gleeson.

Durante el desarrollo del proyecto, el actor Jack Huston adelantó parte de la dinámica en el set junto al protagonista, arrancando aplausos y gritos de emoción, aunque el actor no estuvo presente:

"Spider-Noir" llegará el 27 de mayo con un formato que permitirá ver sus 8 episodios de forma consecutiva. La producción corre a cargo de Sony Pictures Television para MGM+ y Prime Video, con dirección inicial de Harry Bradbeer.