Lanzan piñata de Nicola, primer finalista de "LCDLFM"

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- La ya muy conocida Piñatería Ramírez, famosa por crear piñatas de personalidades que dan de qué hablar, ya lanzó la piñata de Nicola Porcella, participante de "La casa de los famosos México" que, además, se ha convertido en el primer finalista de "La casa de los famosos México" pues, de hecho, la figura hecha por el negocio, agregó el ticket dorado con el que el peruano aseguró su lugar en la recta final del reality show.

----Nicola ya tiene su piñata

El día de ayer, el negocio ubicado en el centro de Reynosa, Tamaulipas, publicó una de sus más nuevas creaciones; la piñata de Nicola Porcella, acompañado de un mensaje que demuestra que, como aquí en la Ciudad de México, en el norte del país es uno de los integrantes del programa más queridos, pues fue creada en honor a que el peruano se convirtió en el primer habitante en llegar a la final, luego de ganar un reto en el que las y los participantes tenían que elegir de entre una serie de cajas que contenían peluches pero, entre todas, había una que además contenía un ticket dorado.

Ante el privilegio del que ahora es acreedor, Porcella no ocultó la emoción que le produjo asegurar su lugar hasta la última semana del reality, que acabará sus emisiones el domingo 13 de agosto, entusiasmo que ya contagió a sus seguidores pues, cuando inició la competencia, el peruano pensaba que sería uno de los primeros habitantes en ser expulsad, debido a que era uno de los menos conocidos, en comparación de otras personalidades de la talla de Sergio Mayer y Poncho de Nigris que, además, se han convertido en los líderes del "team infierno".

Por ello, como así como sucedió en su momento con Wendy Guevera, la Pinatería Ramírez, ya muy famosa en redes sociales por sus originales trabajos, ahora lanzan a la venta la figura del peruano al que ya consideran un mexicano más, debido a que se ha ganado el cariño de la audiencia, por la sencillez con la que se ha conducido a lo largo de los más de 50 días que ha pasado dentro de la casa, por ello, las fotografías que acompañan a su piñata, rezan las celebres frases: "Hermano peruano ya eres mexicano" y "Odiado en Perú y amado en México".

----"La piñata más hermosa", dicen sus fansLa publicación, hasta el momento, ya cuenta con más de tres mil reacciones y con más de 300 comentarios en los que las y los seguidores de la cuenta opinan que es una de las piñatas "más hermosas" que han hecho, así como algunas personas ya han cotizado su precio y concertado una compra.En lo que respecta a la estadía de Nicola en la casa, el famoso ya se encuentra más tranquilo, ahora que tiene su lugar asegurado, pues, cuando fue nominado, vivió una crisis ante la posibilidad de poder abandonar el concurso, debido a que llegó a nuestro país en la búsqueda de reivindicarse, luego de hacerse de mala fama en su natal Perú, así como tiene la esperanza de poder traer a México, a su madre, la señora Fiorella Solimano, su hijo Adriano y la madre de este Francesca Lazo, para que todos comiencen una nueva vida.----Estos son los planes de Nicola cuando salga de "LDLFM"En la emisión de ayer, Nicola contó a Wendy Guevara y a Mariana "Barby" Juárez, mientras esperaban ser convocados a la gala, que todas las noches se angustiaba de pensar en qué trabajaría cuando acabe el programa, debido a que, antes de venir a México, renunció a su trabajo en Perú y no tenía nada asegurado. Además, destacó que, cuando traiga a su familia a nuestro país, tendrá que rentar dos departamentos, uno para su hijo y Francesca, y otro para él y su mamá, a los que les gustaría dejar asegurado un año de renta.----Nicola Porcella confiesa que nunca ha amado a una mujerAnoche, mientras compartía la sobremesa con Sergio Mayer, también habló de su incapacidad de amar a otra persona, pues. luego de terminar la relación tóxica que vivió, se volvió mucho más retraído, sobre todo, cuando sale con alguna mujer y esta muestra signos parecidos a los que vivió en el pasado y los cuales no le gustaría repartir. Porcella destacó que su psicólogo le indicó que, en aquel noviazgo, se enamoró pero no amó, por lo que le dijo que todavía tenía la oportunidad de conocer más personas, sin embargo, Nicola -de 35 años- dijo que a veces piensa que se quedará solo.Ante este comentario, Mayer le aconsejó que no tuviera miedo y que, así como ama a su hijo, sin condición, era la forma en que tenía que aprender a amar a una pareja que, además, admire y respete, pues destacó que la pasión sólo dura los primeros meses, y sólo cuando se admira a la persona que se tiene a su lado, como es su caso con Issabela Camil, consejos que Nicola escuchó atentamente.