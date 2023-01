Las 7 canciones de despecho más famosas de Shakira

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- La colaboración que, hace unas horas, lanzó Shakira junto a Bizarrap ha causado gran polémica alrededor del mundo, no sólo por su fuerte letra y las claras referencias que hace de su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué y la supuesta infidelidad de éste con Clara Chía, también porque muchos la han considerado como la canción oficial de quienes han sufrido una traición.

Si bien es cierto que este nuevo tema ha roto cifras en internet, también le ha valido varias críticas de usuarios que la tachan de "ardida" y le piden soltar esta experiencia y continuar con su vida.

Pero esta no es la primera vez que la estrella musical se inspira en sus vivencias y sus exparejas para plasmarlas en sus canciones, incluso varias de ellas se han convertido en grandes éxitos a lo largo de su carrera y aquí te dejamos algunas de ellas.

"Si te vas": Lanzada en 1998 como sencillo promocional de su disco "¿Dónde están los ladrones?", narra la historia de una mujer que es traicionada y abandonada por su pareja y tiene frases igual de fuertes que su nuevo tema, solo basta recordad parte de la letra: "Se que volverás el día en que ella te haga trizas, sin almohadas para llorar, pero si te has decidido y no quieres más conmigo nada ahora puede importar".

Muchos aseguran que con este tema Shakira se adelantó a lo que años después viviría con Piqué, pues narra perfectamente su trágica separación.

"Ciega, sordomuda". Sin lugar a dudas una de las melodías más éxitosas de la colombiana, fue el primer sencillo de "¿Dónde están los ladrones?" y en muy poco tiempo alcanzó los primeros puestos en las listas de popularidad. Hasta ahora nadie sabe en quién se inspiró para componerla, pero se cree que fue dedicada a un amor platónico que la cantante tuvo durante muchos años, pero que ni siquiera la miraba.

El tema se convirtió en uno de los más importantes de la década de los 90, además de que fue primer número uno en Estados Unidos.

"Te aviso, te anuncio". Incluida en su quinto disco, "Servicio de lavandería" lanzado en 2001, esta fue la primera pista que Shakira compuso en inglés y con la que logró su internacionalización en el mundo del pop. En ella se habla sobre una mujer que se ve involucrada en un triángulo amoroso del que decide salir tras darse cuenta que terminará perdiendo.

"No". Considerada como una de las canciones más desgarradoras de la barranquillera, este sencillo fue lanzado al mercado en 2005, como parte del disco "Fijación Oral Vol.1". Se dice que mientras componía sus canciones, Shakira se encontraba en uno de los momentos más tristes de su vida.

En el tema se mete en la piel de una mujer con el corazón totalmente destrozado, que se cansa de esperar por el amor de su vida. Pero también significa una de las más especiales, pues con ella cumplió el sueño de colaborar con Gustavo Cerati, quien aparece en los coros y la guitarra.

"Don't Bother". Esta canción, grabada en inglés, formó parte del volumen dos de Fijación Oral. Fue todo un éxito tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y Europa, colocándose en los primeros lugares de popularidad. Narra la decepción que siente una mujer cuando su pareja la cambia por otra persona que parecer ser mejor que ella, en casi todos los sentidos y cómo debe de afrontar su realidad y dejarlo ir.

"Loba". Aunque muchos tomaron este tema del 2009 como una canción para divertirse y bailar en las fiestas, pocos fueron los que pusieron atención a altera y notaron que en realidad habla de la historia de una chica que se siente inconforme con su relación y decide dejarlo para buscar a alguien más. Fue el primer sencillo de su octavo álbum y también el que le dio nombre. Uno de sus temas más exitosos en el radio y las plataformas digitales.

"Me gusta". En colaboración con Anuel, en 2020, la intérprete de "Pies descalzos" lanzó este tema, en el que muchos advirtieron ya daba algunas pistas de que su relación no se encontraba tan bien, pues tiene frases como " Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas".

Posteriormente lanzó "Te Felicito", "Monotonía" y "Sesión 53", mismas que han sido consideradas como la trilogía de Piqué, pues todas habrían sido inspiradas por el exfutbolista.