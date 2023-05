Las bandas de k-pop que se presentarán en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- Tras el show de Blackpink en abril pasado, se espera la llegada de más bandas de k-pop en México.

También se sabe que el grupo WEin se presentará el 4 de junio con su gira "Passion", pero esta no es la única banda que lo hará este año.

MCND se presentará nuevamente en el país. Esta vez lo hará con su show "World Adventure 2023". La primera fecha será el 9 de junio en Monterrey en el Auditorio Rio 70, mientras que luego se presentarán el 11 de junio en la Ciudad de México en Frontón México.

Los precios van desde los 740 a los mil 479 pesos mexicanos. También hay disponible algunos paquetes VIP.

Además, el 6 de julio se presentará WOODZ en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México con el "OO-LI World Tour". Los boletos se consiguen en Ticketmaster y los precios van desde los 89 hasta los 4390 pesos mexicanos. Esta última opción incluye zona VIP, foto grupal, welcome sesión y soundcheck.

NCT Dream también se presentará en nuestro país el 22 de julio. Lo harán en el Arena Ciudad de México. Los boletos van desde los 950 hasta los 3200 pesos mexicanos.

El 30 de julio se presentará en nuestro país P1Harmony, y los precios van desde los 1019 hasta los 1837 pesos mexicanos.

EPIK HIGH se presentará el 13 de agosto en el Auditorio BB de la Ciudad de México. Llegan a nuestro país con su "All Time High Tour". Los boletos van desde los 900 hasta los 3800 pesos mexicanos.

El 19 y el 20 de agosto llega el primer festival al aire abierto de K-Pop, estamos hablando del "KAMP CIUDAD DE MÉXICO", el cual contará con 16 artistas: IKON, Lapillus, TFN, Chungha, BamBam, KARD, Viviz, Sik-K, entre muchos más.

Como última fecha confirmada está el show de AESPA, quienes llegan a México con su gira mundial "Live Tour 2023 Synk: Hype Line", el cual será el 8 de septiembre en el Palacio de los Deportes de CDMX.