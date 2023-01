A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- La más reciente canción de Shakira, en colaboración con el productor musical Bizarrap, está plagada de mensajes para el futbolista y padre de sus hijos Gerard Piqué.

La colombiana no perdió oportunidad de hacer referencia a Clara Chía, la publicista y novia de 22 años del catalán.

Pero esta no es la primera vez que la cantautora escribe alguna canción para algún amor o ex amor.

Te dejamos las canciones que Shakira ha escrito a sus exparejas

Antología

Esta icónica canción fue uno de los grandes éxitos de Shakira. Trata de su primer novio, Óscar Ullola.

Tú

Uno de los noviazgos más polémicos que de Colombia fue protagonizado por el actor Osvaldo Ríos. La pareja recibió muchas críticas por la diferencia de edad (Ríos era 17 años mayor).

Día de enero

Quien fuera el amor de Shakira por 11 años también tuvo su momento en las letras de la cantante.

Antonio De la Rúa fue la inspiración para "Día de enero" es la canción que la artista le dedicó cuando se encontraban en el mejor momento de su relación.

La despedida de esa relación fue con "Sale el sol", tema romántico.