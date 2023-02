Las ciudades que visitará Marco Antonio Solís con su gira

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- "¡Se viene un año sin precedentes hermanitos!", comenzó anticipando Marco Antonio Solís en su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 2.8 millones de personas. Y luego dio paso al comunicado que alegró a sus fans: "Con extremo gozo les comparto 'El Buki World Tour 2023'. Con más de 40 fechas y 40 ciudades, estaré dando la vuelta al mundo para reunirme con todos ustedes y llevarles la música que con tanto amor ustedes reciben".

Más de 37 mil personas le dieron "Me gusta" a la publicación del michoacano y casi 1500 personas le dejaron comentarios de buenos deseos para la nueva gran gira. Los países que contemplará este proyecto del artista de 63 años, además de México, son: Canadá, Estados Unidos y España.

Esta será la gira de conciertos más extensa que ha hecho el compositor en su carrera, ya que su performance abarcará cuatro países, ocho meses y cuarenta shows. Pero lo cierto es que pese a la buena noticia que dio para sus fans, los seguidores del resto de Latinoamérica le consultaron cuando iba a volver a cada país.

Estas son las fechas y ciudades que abarcará la gira de Marco Antonio Solís

Marzo

Viernes 3: San José, California – SAP Center

Sábado 4: Reno, California – Reno Events Center

Sábado 11 y Domingo 12: Denver, Colorado – Bellco Theatre

Viernes 17: Sugar Land, Texas – Smart Financial Centre

Sábado 18: Laredo, Texas – Sames Auto Arena

Viernes 24: Dallas, Texas – Dos Equis Pavilion

Sábado 25: Hidalgo, Texas – Payne Arena

Viernes 31: Tampa, Florida – Amalie Arena

Abril

Sábado 1: Fort Lauderdale, Florida – FLA Live Arena

Viernes 21: Mexicali, Baja California – Plaza de Toros Calafia

Sábado 22: Valle de Guadalupe, Baja California – Club de Polo Todos Los Santos

Sábado 29: Cuernavaca, Morelos – Estadio Centenario

Domingo 30: Acapulco, Guerrero – GNP Seguros

Mayo

Sábado 6: Pachuca, Hidalgo – Plaza de Toros Vicente Segura

Domingo 7: Pénjamo, Guanajuato – Explanada de la Feria

Viernes 19: Toluca, Estado de México

Domingo 20: Querétaro, Querétaro – Estadio Corregidora

Viernes 26: Oaxaca, Oaxaca – Auditorio Guelaguetza

Sábado 27: Puebla – A confirmar locación

Junio

Viernes 2: León, Guanajuato – A confirmar locación

Sábado 3: San Luis Potosí – A confirmar locación

Julio

Sábado 8: Lausanne, Chicago – Vaudoise Arena

Martes 11: Alicante, España – Plaza de Toros

Jueves 13: Marbella, España – Starlite Festival

Sábado 15: Barcelona, España – Palau Saint Jordi

Domingo 16: Madrid, España – Wizink Center

Agosto

Sábado 12: Los Angéles, California – BMO Stadium

Viernes 18: Palm Desert, California – Acrisure Arena

Sábado 19: Phoenix, Arizona – Footprint Center

Septiembre

Viernes 1: San Diego, California – Viejas Arena

Domingo 3: Sacramento, California – Golden 1 Center

Viernes 8: Tucson, Arizona – Anselmo Valencia Amphitheater

Sábado 9: El Paso, Texas – UTEP Don Haskins Center

Viernes 15: Las Vegas, Nevada – T-Mobile Arena

Viernes 22: Montreal, Quebec – Place Bell

Sábado 23: Toronto, Ontario – Coca Cola Coliseum

Viernes 29: Washington, DC – Capital One Arena

Sábado 30: Newark, Nueva Jersey – Prudential Center

Octubre

Viernes 13: Nashville, Tennessee – Bridgestone Arena

Domingo 15: Chicago, Illinois – Allstate Arena.