Las mejores miniseries para este fin de semana largo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Las fiestas patrias llegaron y con ello uno de los puentes más largos del año. Sin duda hay múltiples actividades para realizar en estos días, no importa la ciudad en la que te encuentres; pero si tú plan perfecto es no salir de casa en esta lista dejamos las mejores miniseries de streaming, para realizar un maratón con quién desees.

Netflix

Uno de los catálogos amplios pero que muchas veces no se explota por completo es el de esta platafoma, donde mini producciones como "Gambito de Dama" han sido un éxito rotundo, sin mencionar otros títulos como "Emily in Paris", "El juego del calamar" o el producto estrella de Nelflix, "Stranger Things".

Pero si en esta ocasión buscas algo diferente, la recomendación es "The Confesión Killer", de entre 25 miniseries esta serie es la mejor calificada, después de la protagonizada por Anya Taylor-Joy. La página especializada en crítica, Rotten Tomatoes, le ha dado una aceptación del 100%, una cifra que pocas series pueden presumir.

La trama de esta serie está basada en hechos reales, uno de los más fuertes de Estados Unidos, cuando el asesino Henry Lee Lucas confesó más de 200 delitos a la edad de 80 años, y se darán cuenta si en realidad pudo cometerlos todos.

HBO Max

Si bien, la multinominada miniserie en los recientes premios Emmy, "Podría destruirte" se ha convertido en un título indispensable de HBO Max, está plataforma tiene varias " joyas escondidas", títulos que han sido bien recibidos tanto por la crítica y el público, pero que no tienen la misma publicidad.

A "Station Eleven", historia basada en la novela homónima, le bastaron sólo algunos capítulos para echarse la crítica al bolsillo. Esta serie distópica te recordará a las líneas narrativas de directores como Shymalan, quien es reconocido por películas como "Fragmentado", o "Glass".

Disney+

Pero si de miniseries atrapantes hablamos, sin duda una de las que no puedes perderte es "Dopesick", de Dinsney+, proyecto que fue nominado a mejor miniserie dramática en los premios Emmy 2022, y que gracias a Michael Keaton se llevó la estatuilla por mejor actor de miniserie, digna de un buen maratón.

Además, para el fandom de Marvel y Star Wars, hay distintas opciones, por una parte "Ms. Marvel" que aunque o supera en calificación a "Wanda visión", en IMDb es atrapante y cuenta únicamente con una sola temporada.

Para los amantes de Star Wars, están las opciones de "Mandalorian" y "Obi-Wan" la más reciente producción de Disney del universo de los Jedis.

Apple +

Si eres suscriptor de Apple+, aunque en su catálogo no pueden encontrarse muchas miniseries, puedes encontrar series largas que fácilmente puedes avanzar durante este puente.

"Pachinko" es la primera recomendación, serie surcoreana, que cuenta las esperanzas y los sueños de cuatro generaciones de una familia de inmigrante y que se desarrolla entre Corea y Estados Unidos.

Si fuiste fanático de "Black Mirror", "Separación" es una serie con recursos similares, donde oficinistas se someten a una cirugía para alejarse de sus vidas cotidianas dirigida por el gran Ben Stiller y con Adam Scott como protagonista.