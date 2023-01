Las películas nominadas al Oscar que están por estrenarse en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- Este martes se anunciaron las películas nominadas al premio Oscar, sin embargo hay algunas producciones que todavía no se estrenan en México ya están a punto de estar en las salas de cine, mientras que otras tardarán todavía un par de semana, así que toma nota y apunta las fechas para que empieces tu maratón.

"Los Fabelman"

La nueva película de Steven Spielberg, "Los Fabelman", tendrá su estreno en cines mexicanos este 26 enero, la cual es una historia de drama con las actuaciones de Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, situada en la época de la Segunda Guerra Mundial.

"Los espíritus de la isla" ("The Banshees of Inisherin")

Será el próximo 2 de febrero cuando se estrene la película "Los espíritus de la isla" ("The Banshees of Inisherin"), del director Martin McDinagh, la cual está ambientada en una isla de la costa oeste de Irlanda, en donde están dos amigos de toda la vida interpretados por Colin Farrell y Brendan Gleeson quienes de pronto terminan su amistad.

"La ballena" ("The whale")

La aclamada actuación de Brendan Fraser por la que subió 272 kilos en "La ballena" ("The whake") está a punto de llegar a las salas de cine en México, será a partir del 9 de febrero cuando se estrene esta historia de un profesor solitario que buscará reconectarse con su hija adolescente.

"El triángulo de la tristeza" ("Triangle of sadness")

El 16 de febrero se estrena en los cines mexicanos "El triángulo de la tristeza" ("Triangle of sadness"), de Ruben Östund, la cual muestra el viaje en un crucero de lujo con tripulantes millonarios, influencers y modelos, cuya trama tendrá un giro inesperado con la llegada de una tormenta.

"Tár"

El estreno de "Tár" en los cines de México será el 23 de febrero con la que Cate Blanchett buscará obtener su tercer premio Oscar, ella le da vida a una compositora de orquesta alemana en esta producción del director Todd Field.

"Ellas hablan" ("Women talking")

Hasta el 2 marzo será el estreno en los cines del país el largometraje "Ellas hablan" ("Women talking") de la directora Sarah Polley, en la que una comunidad religiosa aislada en el año 2010 buscará reconciliarse con su realidad.

Estreno en plataformas:

"Pantera negra: Wakanda por siempre"

En el 2022 la cinta "Pantera negra: Wakanda por siempre" ("Black Panther: Wakanda forever") estuvo en los cines mexicanos, pero será el próximo 1 de febrero cuando llegue esta historia de Marvel Studios a la plataforma Disney+, la cual tiene actuaciones de Tenoch Huerta, Mabel Cadena, Angela Basset, esta última es la reina Ramonda quien luchará para proteger su nación de los nuevos enemigos submarinos que aparecerán en sus vidas.