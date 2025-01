Las series de 2025

El mundo de las series seguirá creciendo en volumen, espectacularidad y calidad en un 2025 en el que se podrá ver a Robert de Niro como protagonista de un thriller (‘Zero Day’), a Martin Scorsese participar en ‘The Studio’, de Seth Rogen, a Noah Wyle de nuevo como médico en ‘The Pitt’ o a Ricardo Darín como ‘El Eternauta’.

La premisa de ‘Zero Day’, una serie protagonizada por Robert De Niro, es la de un expresidente de Estados Unidos a cargo de una investigación federal por un terrible ataque terrorista. Lizzy Caplan, Dan Stevens, Angela Bassett o Jesse Plemons le acompañan en esta serie que llegará a Netflix el 20 de febrero.

‘The Studio’ es una comedia de 10 episodios escrita, dirigida y protagonizada por Seth Rogen como Matt Remick, el recién nombrado jefe de Continental Studios, una serie por la que pasarán desde Martin Scorsese a Zoe Kravitz, Charlize Theron, Zac Efron, Bryan Cranston, Ron Howard o Paul Dano, que se interpretarán a sí mismos en esta producción que se estrena el 26 de marzo en Apple TV+.

Tras el éxito de la primera temporada de ‘Wednesday’, que se convirtió en la serie en inglés más vista de Netflix, Jenna Ortega regresa como Miércoles Addams en una entrega más oscura y compleja en la que se encontrará con nuevos misterios y viejos adversarios. Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gómez) e Isaac Ordonez (Pugsley) se convierten en personajes regulares de una serie que aún no tiene fecha de estreno.

Y 8 años después, sigue “Stranger Things”. Se estrenó en julio de 2016 y se convirtió en una de las series más populares de Netflix. En 2025 llegará a Netflix -aún no se sabe cuándo- la quinta y última temporada de las aventuras de Eleven (Millie Bobby Brown) y sus amigos Vecna, Will, Lucas, Dustin o Mike, que profundiza en la dimensión paralela de Upside Down con sorpresas y misterio, como han prometido sus creadores, los hermanos Duffer.