Laura Bozzo se declara en estado de insolvencia

La demanda que Irina Baeva y Gabriel Soto interpusieron contra Laura Bozzo, cuando eran pareja, favoreció a los actores, motivo por el que la conductora peruana tendría que pagar, aparentemente, dos millones de pesos, sin embargo, la defensa de los actores alega que no cuenta con la solvencia económica para pagarlos.

Molesta, la conductora de "Laura en América" reaccionó a los cuestionamientos de la prensa, relacionadas a la demanda que perdió, luego de ser acusada por Irina y Gabriel por daño moral, difamación y acoso.

La demanda fue interpuesta en la primavera de 2020, luego de que la peruana hablara de los actores en una cápsula que tenía en un programado, emitido en EU; "Laura opina".

Fue hace unas horas que se reveló parte del contenido de la demanda, en la que se informa que Laura tendrá que indemnizar a la pareja por dos millones de dólares, sentencia que se habría resuelto el pasado el 11 de diciembre.

La demanda indicia que el pago de la indemnización se tendría que llevar a cabo, a partir de cinco días posteriores, a que se emitiera la sentencia.

La conductora ha mostrado reticencia a la hora de hablar de la situación legal que atraviesa, aseverando que su abogado sigue buscando la posibilidad de que la demanda se resuelva a través de un amparo.

"Años estamos con la misma cosa... bueno, mi abogado, Octavio Martínez, es que el que ve todo, todo esto está en revisión, eso está en amparo, ellos pueden hacer lo que quieran, yo tengo mi abogado".

En cuanto escuchó la palabra "indemnización", Laura contestó con su peculiar sentido del humor: "Que me dejen de preguntar mamad*s".

Fue el asesor legal de Baeva y Soto que informó que Laura se declaró como insolvente, lo que quiere decir que no cuenta con el dinero necesario para saldar la indemnización.