Laura Bozzo, víctima de intento de robo en la carretera a Acapulco

A través de las redes sociales, Laura Bozzo denunció los momentos de angustia y terror que vivió este sábado 3 de diciembre mientras circulaba por la carretera hacia Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con su relato, la polémica conductora, así como su chofer fueron víctimas de un intento de asalto. Aunque, por fortuna, pudieron salir a salvo de esta situación y ambos se encuentran bien, Bozzo reveló que su coche quedó totalmente destrozado y ella en estado de pánico.

La peruana también detalló el modus operandi de los delincuentes y aseguró que, además de ella, hubo varios afectados: "Quisieron asaltarme en la carretera del sol camino Acapulco. Cuidado ponen llantas para provocar accidentes o tiran piedras de los puentes y la policía brilla por su ausencia. Gracias a Dios pude llegar a Chilpancingo, pero destrozaron mi carro", escribió.

A pesar del susto, la llamada "Señorita Laura", agradeció a su chofer por su reacción, pero lamentó que la delincuencia haya rebasado a las autoridades mexicanas, las cuales, asegura "brillan por su ausencia":

"¿Cómo puede ser posible que no haya seguridad ninguna en la Autopista del Sol? antes había policía ahora nada, es tierra de nadie, estamos expuestos a la delincuencia. Pasé por la peor experiencia gracias a Aarón no paramos pero ando en estado de pánico", agregó.

Por último, agradeció a Dios por haberla mantenido fuera de peligro y mandó un mensaje a sus seguidores para que no caigan en este tipo de "trampas": "Si les pasa algo así, no paren. Ponen llantas en la pista, causan accidentes para robar (y) lo peor... ya nadie cuida en la carretera", finalizó.

Hasta el momento, la conductora no ha dado más detalles sobre cómo se encuentra tras vivir este incidente; sin embargo, en un audio que mandó al canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, reveló que no sólo su coche se llevó un fuerte impacto, ella también recibió algunos golpe con heridas menores.