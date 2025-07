Laura Flores niega episodio de violencia junto a Lalo Salazar

Laura Flores niega rotundamente que sea verdad la versión que circula desde hace unos días, en la que supuestamente ella pierde el control en un centro comercial y "corretea" a su entonces pareja Lalo Salazar diciéndole: "te voy a matar".

Dicha versión fue propagada por la periodista Martha Figueroa, quien en su programa de YouTube narró el tenso momento que supuestamente protagonizó la pareja antes del truene.

Martha contó: "Yo lo que supe es que ella efectivamente se le puso como loca un día, pero no de enfermedad, de que se le puso como loca de 'te voy a matar, te voy a matar', el otro corría y ella corría detrás, esa es la versión que a mí me llegó", relató, y agregó: "si ves que alguien te está correteando y no con buenas intenciones, pues mejor aquí corrió, ¿no?, y se desapareció Lalo, y si ves que ella sigue y sigue, pues bloqueo".

Martha opinó que seguramente Lalo Salazar se espantó, y vaya que era difícil que un corresponsal de guerra se asustara.

La actriz de 60 años se dice decepcionada de algunos medios que retomaron la falsa versión de Martha Figueroa, la cual negó rotundamente y bromeando dijo que sólo les faltó decir que llevaba un hacha en la mano.

"Decepcionada de algunos medios, ya me veo yo, nomás me faltó el hacha, para perseguirlo, ¿qué es eso?, ustedes me conocen no tengo ni media palabra que decir a la gente que no tiene escrúpulos".

Para Flores, quien anunció que fue Lalo quien decidió terminar la relación que llevaba tres meses, lo que se está diciendo de ella y de lo que supuestamente le hizo a Lalo fue una falta de respeto, falta de respeto a su integridad, a sus hijos, a su carrera y a su trayectoria.

Laura, quien está en un proyecto de telenovela, así como en teatro en la puesta en escena "Las leonas", ya retomó comunicación con Lalo Salazar, quien la había bloqueado, dicha comunicación sólo ha sido por mensajes de texto, muy respetuosa y "padre", aclaró la actriz, quien enfatizó que eso no significa que vayan a regresar, para nada, afirmó.

Sobre su proceder legal en contra de la periodista Martha Figueroa, Flores dijo que ya su equipo legal analiza la posibilidad, pues si bien ya no procedería por difamación, sí por daño moral.

Mientras Laura Flores ha hablado abiertamente de la relación y del "truene", por una crisis de salud que sufrió y que al parecer se salió de control, el periodista Lalo Salazar se ha mantenido en hermetismo total.