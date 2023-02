LE RECUERDAN A MARC A. A JLO EN CONCIERTO

La vida de Marc Anthony ha dado un giro, pues se encuentra en uno de las etapas más felices de su vida a lado de su ahora esposa Nadia Ferreira con quien espera un hijo. Si bien parece que sus viejas relaciones quedaron en el pasado, los fanáticos del intérprete de “Flor Pálida” no dejan de recordarle el nombre de Jennifer López. Resulta que hace unos días Anthony dio su primer concierto tras celebrar su boda con la modelo paraguaya y fue durante esta que expresó lo importante que era una canción para él: “Esta próxima canción en particular, cada vez que la veo (...) no sé, es algo es sumamente especial”, dijo ante la mirada de los asistentes.

En medio de la nostalgia, uno de los fanáticos le gritó que la canción iba dedicada para JLo, por lo que Marc al oír el comentario reaccionó de una forma particular.“¿Qué?” con una expresión de sorpresa y posteriormente sonrió hacia una esquina del recinto. A pesar de ello, Anthony no pasó por alto su amor con Ferreira : “Ojo, que estoy activo”, agregó. Ante la inesperada respuesta del cantante, el público también reaccionó con carcajadas.