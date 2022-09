Lele Pons. Estas serán sus 7 damas de honor en la boda con el Guaynaa

A-AA+

Guaynaa y Lele Pons se han transformado en una de las parejas más queridas en el ambiente. Incluso dentro del género de la música urbana son dos de los artistas con más seguidores lo que demuestran cuanto los ama el fandom. Sin duda, la química que derrochan juntos traspasa los escenarios.

Por eso no fue ninguna sorpresa que Guaynaa le pidiera matrimonio a la sobrina de Chayanne en pleno Tomorrowland. Fue el 31 de julio cuando el cantante paró todo para arrodillarse ante ella y hacerle la pregunta del rigor. "Siiiiii", gritó Lele delante de todos explotando de felicidad y sin poder contener las lágrimas.

Lele Pons y Guaynaa se conocieron en el 2020 y pronto realizaron una colaboración juntos. En cuanto "Se Te Nota" se estrenó todos advirtieron que entre ellos había algo más que un simple trabajo juntos. Ya para diciembre de ese año oficializaban su amor y desde allí no se volvieron a separar más.

¿Quiénes serán las damas de honor en la boda de Lele Pons y el Guaynaa?

Todos sabemos que Lele Pons es muy querida no solo por el público sino también por muchas celebridades. Desde sus redes sociales ella siempre muestra lo bien que se lleva con muchos artistas internacionales como Sebastián Yatra. Es por ello que no fue ninguna novedad que entre sus damas de honor figurarán mujeres muy importantes de la industria de la música.

La novia del Guaynaa colgó un video en su cuenta de TikTok donde reveló los nombres de quienes la acompañarán hasta el altar. Su prima, Isadora Figueroa es una de ellas. También se encuentran la brasilera Anitta, Paris Hilton, Kimberly Loaiza, la modelo brasileña Isabel Grutman y las influencers Hanna Stocking y Nicole García.

De esta manera, serán siete las damas de honor de Lele Pons. Por el momento, es lo único que sabemos de esta boda que congregará a muchos famosos. Todos sus seguidores están ansiosos por conocer la fecha de la boda, así que por el momento están a la espera de conocer cuándo será el día en que sellara para toda la vida su romance con el Guaynaa.