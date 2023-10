Fans, molestos con RBD; la banda está cantando menos canciones

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Mañana se cumple un mes desde que

volvió a los escenarios, superando las expectativas que sus fanáticas y fanáticos tenían de su show, debido a que cuenta con una gran producción escénica, así como una gran variedad de cambios de vestuario y coreografías pero, sobre todo, su regreso ha sido aplaudido porque a lo largo del concierto interpretan 24 canciones, sin embargo, la agrupación ha sido criticada recientemente porque en algunos de los conciertos que han ofrecido en EU omitieron cuatro canciones, ¿cuál fue el motivo?De las 54 fechas queofrecerá a lo largo del "", hasta el momento, la agrupación integrada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckerman ha cumplido con 15 fechas, generando muy buenas críticas no sólo entre sus seguidores, sino también en la prensa que ha presenciado alguno de sus shows, debido a la gran inversión que la banda y los organizadores del evento han puesto en la gira, la cual marca su regreso luego de 15 años de ausencia.En programas como "Ventaneando" se ha comparado la producción del "" con otros shows multitudinarios como el de Taylor Swift, debido a que es patrocinado por Live Nation, una de las productoras de eventos más importantes, pues de acuerdo que la misma empresa proporciona, produce más de 22 mil shows al año, sin embargo, desde que la banda se presentó en el estadio Guaranteed Rate Field, en Chicago, algunas y algunos de sus fans han manifestado inconformidad debido a que han comenzado a omitir parte del repertorio de canciones con que inició su gira.Se trata del medley, o popurrí, romántico que abarcaba la interpretación de algunas de las estrofas de "Una canción", "A tu lado", "Quizá" y "Adiós".En redes sociales se ha dicho que la banda y sus ejecutivos optaron por no interpretar el popurrí en algunas ciudades de EU, debido a que se habrían percatado que gran parte del público no conocía esas canciones, las cuales nunca llegaron a ser lanzadas en la radio, sin embargo, se trata de una suposición extraoficial.Pero, a poco de que sus fans comenzaran a manifestar la inconformidad que dicha omisión les provocaba, Christopher explicó el motivo por el cual no han vuelto a interpretar parte de su repertorio inicial, asegurando que es porque la banda caminaba por una estructura de piedras que entorpecía su caminar, por lo que la producción está resolviendo este problema en la escenografía y, aunque de ese modo, el cantante dejó entrever que las canciones volverán a incluirse, no lo confirmó explícitamente.Mientras tanto, gran parte de sus seguidores les piden que vuelvan a cantarlas en todos sus shows, debido a que hay personas que han viajado desde Brasil, uno de los países donde tienen mayor número de fanáticas y fanáticos, para ver su actuación en EU y desean escuchar el mayor número de temas posibles.