Fallece a los 82 años el cantante Leo Dan

El cantante Leo Dan falleció a los 82 años, así se dio a conocer en sus redes oficiales, el cantautor argentino alcanzó la fama por ser uno de los máximos exponentes de la música romántica en español, especialmente durante las décadas de los 60 y 70.

Entre su éxitos están los temas "Mary es mi amor", "Cómo poder saber si te amo", "Con los brazos cruzados", "Te he prometido", y "Esa pared".

Con este mensaje se anunció la muerte del músico en su cuenta de Instagram:

"Esta mañana nuestro amado Leo Dan dejó su cuerpo en paz y junto al amor de su familia. Así, volvió a la luz pura de su Padre Celestial, para guiarnos y cuidarnos desde el infinito. El día de hoy, 1ero de enero del 2025, invitamos a todos los que formaron parte de su historia y que fueron tocados por su legado, a celebrar su amor, su música y su vida. Con mucha paz en el corazón, recordamos y sentimos su profundo amor… por siempre. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá. - Juan 11:25. Leopoldo Dante Tevez 1942 - 2025".

Leopoldo Dante Tévez, su verdadero nombre, recibió varios premios, incluyendo discos de oro y un Grammy como mejor compositor; hace unas horas en sus redes compartió que en la plataforma de streaming sumaba 34 millones de oyentes.

Leo Dan agradeció a su público por lo vivido en 2024; horas después se informó que había muerto.

La noche del 24 de diciembre, en sus redes se compartió un mensaje de amor, paz y prosperidad en el 2025.

"Amigos queridos, este 2024 ha sido un año lleno de bendiciones, encuentros y alegrías. Cada momento vivido junto a ustedes es un tesoro que guardo en el corazón. Agradezco profundamente todos los hermosos mensajes que me hacen llegar, me llenan el alma y me dan aliento para continuar. También agradezco a quienes me acompañaron este año en mi gira despedida. ¡Gracias por su cariño y por el apoyo de siempre! ¡Que Dios los bendiga! Les deseo una muy Feliz Navidad y un próspero 2025, lleno de amor, paz y esperanza", se lee.