Lista de ganadores de los Kids' Choice Awards 2023

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- La celebración de los Kids Choice Awards 2023, uno de los eventos más esperados del año, se realiza este sábado 4 de marzo desde el Teatro Microsoft, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Los presentadores de esta edición son la estrella de TikTok, Charli D´Amelio, y Nate Burleson.

Si bien Nickelodeon y Pluto TV son los encargados de televisar el evento, nosotros te lo resumimos y te ponemos aquí la lista de ganadores.

Recordemos que los Kids convocan a los artistas más famosos a nivel mundial y existen un total de 28 categorías principales y 40 internacionales

Lista de ganadores y Nominados

Voz masculina favorita de una película animada

- Dwayne Johnson/ DC Liga de Supermascotas (Ganador)

- Kevin Hart/ "DC Liga de Supermascotas"

- Andy Samberg/ "Chip y Dale: Al Rescate"

- Chris Evans/ "Lightyear"

- Steve Carell/ "Minions: nace un villano"

- Andy Samberg/ "Hotel Transylvania: transformanía"



Estrella favorita de la música social

- Bella Poarch (Ganadora)

- That Girl Lay Lay

- Oliver Tree

- JoJo Siwa

- Dixie D'Amelio

- Stephen Sanchez



Actor de Película Favorito

- Dwayne Johnson/" Black Adam" (Ganador)

- Ryan Reynolds/" The Adam Project"

- Tom Cruise/ "Top Gun: Maverick"

- Chris Pratt/ "Jurassic World: Dominio"

- Jim Carrey/ "Sonic 2: La película"

- Chris Hemsworth/ "Thor: Amor y trueno"



Artista favorita de breakout

- Dove Cameron (Ganadora)

- Joji

- Nicky Youre

- Lauren Spencer-Smith

- Devon Cole

- Gayle



Actor Favorito de TV – Programa Infantil

- Joshua Bassett/ "High School Musical: El musical: La serie" (Ganador)

- Dylan Gilmer/ "Tyler Perry's Young Dylan"

- Tyler Wladis/" Los Padrinos Mágicos: Más mágicos que nunca"

- Wolfgang Schaeffer/ "The Really Loud House"

- Brady Noon/ "The Mighty Ducks: Game Changers"

- Israel Johnson/ "Bunk'd"



Creador masculino favorito

- MrBeast (Ganador)

- Ryan's World

- Xavier Woods

- Ninja

- SeanDoesMagic

- Unspeakable



Reality Show Favorito

- "America's Funniest Home Videos"

- "America's Got Talent"

- "El piso es lava"

- "Guerrero Ninja Americano"

- "The Masked Singer"

- "MasterChef Junior" (GANADOR)



Grupo Musical Favorito

- Black Eyed Peas

- Blackpink

- 5 Seconds of Summer

- Paramore

- BTS (GANADOR)

- Panic! at the Disco

- Imagine Dragons

- OneRepublic



Estrella musical global favorita

- Taylor Swift (GANADORA)

- Rosalía

- Wizkid

- Harry Styles

- Tones and I

- Blackpink

- Bad Bunny



Creador femenino favorito

- Gracie's Corner

- Charli D'Amelio (GANADORA)

- Kids Diana Show

- Dixie D'Amelio

- Miranda Sings



- Addison Rae



Familia de redes sociales

- "The Ohana Adventure"

- "FGTeeV"

- Ninja Kidz TV (GANADOR)

- "The Williams Fam"

- "The Bucket List Family, LLC"



Cantante Femenina Favorita

- Taylor Swift (GANADORA)

- Stefani Germanotta

- Lizzo

- Billie Eilish

- Cardi B

- Rihanna

- Beyoncé

- Adele



Estrella deportiva masculina favorita

- Lionel Messi

- Tom Brady

- Stephen Curry

- LeBron James (GANADOR)

- Shaun White

- Patrick Mahomes



Estrella deportiva femenina favorita

- Venus Williams

- Naomi Osaka

- Simone Biles

- Candace Parker

- Serena Williams (GANADORA)

- Chloe Kim



Programa de TV para niños favorito

- "High School Musical: El musical: La serie"

- "La casa de Raven"

- "The Really Loud House"

- "Los Padrinos Mágicos: Más mágicos que nunca" (GANADOR)

- "¿Le temes a la oscuridad?"

- "The Mighty Ducks: Game Changers"

- "Ms. Marvel"

- "That Girl Lay Lay"



Película Animada Favorita

- "Red"

- Minions: nace un villano (GANADOR)

- "Hotel Transylvania: transformanía"

- "DC Liga de Supermascotas"

- "Los Tipos Malos"

- "Lightyear"



Serie de Dibujos Animados Favorita

- "Los Pitufos"

- "Los Jóvenes Titanes en acción"

- "Jurassic World: Campamento Cretácico"

- "Rugrats"

- "Bob Esponja" (GANADOR)

- "The Loud House"



Película Favorita

- "Abracadabra 2"

- "Sonic 2: La película" (GANADOR)

- "Monster High: La película"

- "Avatar 2"

- "Top Gun: Maverick"

- "Black Panther: Wakanda Forever"

- "Jurassic World: Dominio"

- "Black Adam"



Video Juego Favorito

- Adopt Me!

-Brookhaven

- Pokémon escarlata y Pokémon púrpura

- Minecraft (GANADOR)

- Mario + Rabbids Sparks of Hope

- Just Dance 2023 Edition



Actriz de película Favorita

- Lupita Nyong'o/" Black Panther: Wakanda Forever"

- Elizabeth Olsen/ "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura"

- Natalie Portman/ "Thor: Amor y trueno"

- Millie Bobby Brown/ "Enola Holmes 2" (GANADORA)

- Letitia Wright/ "Black Panther: Wakanda Forever"

- Sarah Jessica Parker/ "Abracadabra 2"



Canción Favorita

- "Bejeweled"/ Taylor Swift

- "As It Was"/ Harry Styles (GANADOR)

- "About Damn Time"/ Lizzo

-" I Ain't Worried"/ OneRepublic

- "Break My Soul"/ Beyoncé

- "Anti-Hero"/ Taylor Swift

- "Lift Me Up"/ Rihanna

- "First Class"/ Jack Harlow



Actriz Favorita de TV – Programa Infantil

- Raven-Symoné/ La casa de Raven

- Olivia Rodrigo/ High School Musical: El musical: La serie (Ganadora)

- Audrey Grace Marshall/ "Los Padrinos Mágicos: Más mágicos que nunca"

- That Girl Lay Lay

- Imogen Cohen

- Sofia Wylie/" High School Musical: El musical: La serie"



Actriz Favorita de TV – Programa Familiar

- Millie Bobby Brown/ "Stranger Things"

- Tracee Ellis Ross/ "black-ish"

- Hilary Duff/"How I Met Your Father"

- Sadie Sink/ "Stranger Things"

- Miranda Cosgrove/" iCarly"

- Jenna Ortega/ Merlina (GANADORA)



Cantante Masculino Favorito

- Post Malone

- Drake

- Harry Styles (GANADOR)

- Ed Sheeran

- The Weeknd

- Bad Bunny

- Justin Bieber

- Kendrick Lamar



Colaboración Favorita

- "Numb"/ Marshmello, Khalid

- "Don´t You Worry"/ Shakira, David Guetta, Black Eyed Peas

-" Stay With Me"/ Halsey, Justin Timberlake, Pharrell Williams, ...

- "Sweetest Pie"/ Dua Lipa, Megan Thee Stallion

- "I Like You" (A Happier Song)/ Doja Cat, Post Malone

- "Bam Bam"/ Ed Sheeran, Camila Cabello



Actor Favorito de TV - Programa Familiar

- Ewan McGregor/ "Obi-Wan Kenobi"

- Ralph Macchio/ "Cobra Kai"

- Finn Wolfhard/ "Stranger Things" (GANADOR)

- Jerry Trainor/ "iCarly"

- Caleb McLaughlin/ "Stranger Things"

- Gaten Matarazzo/ "Stranger Things"



Programa de TV Familiar Favorito

- "Cobra Kai"

-" Young Rock"

- "iCarly"

- "Merlina" (GANADOR)

- "She-Hulk: Defensora de héroes"

- "Obi-Wan Kenobi"

-"Stranger Things"

- "Young Sheldon"



Álbum Favorito

- Taylor Swift/ Midnights (GANADORA)

- Lizzo/ Special

- DJ Khaled/ God Did

- The Weeknd/ Dawn FM

- Beyoncé/ Renaissance

- Harry Styles/ Harry's House

Voz femenina de una película animada

- Awkwafina/ "Los Tipos Malos"

- Sandra "Oh/ Red"

- Selena Gómez/ "Hotel Transylvania: transformanía" (GANADORA)

- Taraji P. Henson/ "Minions: nace un villano"

- Salma Hayek/ "Gato con botas: el último deseo"

- Keke Palmer/ "Lightyear"

Mascota favorita de las celebridades

- Noon Coleman

- Olivia Benson (GANADORA)

- Toulouse Grande

- Dodger Evans

- Piggy Lou Bieber

- Gino Chopra Jonas

Rey de la comedia

-Adam Sandler (GANADOR)