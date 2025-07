Livia Brito pierde demanda: SCJN confirma indemnización al fotógrafo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ernesto Zepeda celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a su favor en la demanda contra Livia Brito. El fotógrafo destacó que, aunque a las figuras públicas "no les guste", los periodistas de espectáculos realizan una labor de informar.

"No creo que sea un triunfo mío, sino un triunfo del gremio, en el sentido de que a los fotógrafos y periodistas de espectáculos nos menosprecian, y también estamos haciendo una labor de informar, aunque no les guste a ellos (las figuras públicas). Lo que no debemos permitir en ningún ámbito social es que haya violencia y golpes para reclamar sus derechos"

¿Qué paso en el caso de Livia Brito contra el fotógrafo Ernesto Zepeda?

En junio de 2020, Livia Brito y su entonces pareja, Mariano Martínez, descansaban en una playa de Cancún, Quintana Roo, cuando el fotógrafo Ernesto Zepeda los captó.

Al darse cuenta, la actriz y su acompañante se acercaron al fotógrafo para reclamarle, pero acabaron golpeándolo y destrozando su equipo fotográfico.

Más adelante en 2021, Ernesto presentó una demanda civil contra Brito por daño moral y secuelas físicas. Sin embargo, no fue sino hasta marzo de 2023 que un juzgado de la Ciudad de México encontró a Livia responsable de los delitos que se le imputaron.

Se estableció una indemnización de más de un millón de pesos. Entonces, la actriz impugnó la sentencia y el caso llegó hasta la SCJN.

¿Quién ganó en el caso de Ernesto Zepeda y Livia Brito?

Fue el 27 de junio de 2025 cuando la SCJN desechó el recurso de revisión que los abogados de Livia Brito habían solicitado y, además, confirmó la sentencia a favor de Ernesto Zepeda.

A pesar de esta decisión, Zepeda señaló que aún hay mucho camino por recorrer, porque la actriz ha buscado por otros medios no pagar el millón 200 mil pesos como reparación del daño.

Ernesto Zepeda señaló que, tras cinco años de intentos por evadir el pago, Livia Brito ya agotó sus recursos legales y "ya no puede hacer más". Él confía en que la actriz acepte su responsabilidad por lo ocurrido.

"Durante cinco años han tratado de evadir esta responsabilidad. Ahora harán lo que sea para que pase más tiempo. La revisión que interpuso era el último recurso legal que tenía; ya no puede hacer más. Yo espero que, de una vez por todas, acepte su responsabilidad de lo que hizo"

El fotógrafo explicó que, dado que su caso ascendió paso a paso hasta llegar a la Suprema Corte, ahora debe descender por el mismo proceso.

"Como mi caso subió escalón por escalón hasta la Suprema Corte, ahora tiene que bajar de la misma manera. Se le notifica a la sala colegiada, luego al tribunal, y del tribunal va al juzgado, que en mi caso se extinguió (el juez que vio mi denuncia ya no está). Van a solicitar un nuevo juzgado, donde lo entregarán a un juez para que emita las órdenes para que liquiden este asunto".

Cabe recordar que Livia Brito argumentó que promovía este recurso legal porque el derecho a la privacidad que tiene cualquier persona debe prevalecer por encima del derecho que tienen los medios de comunicación de difundir información sin consentimiento.

"No puede aceptarse que los medios de comunicación se inmiscuyan indiscriminadamente en la vida privada de las personas... bajo el pretexto de realizar un trabajo periodístico", expresó la actriz en un video en Instagram.

Ernesto Zepeda dijo entender el punto de vista de Brito, pero subrayó que, en el momento en que le niegan el amparo, es la propia autoridad quien le señala que, siendo figura pública, debe tener mayor tolerancia con la prensa y las personas que se le acercan.

"En cierta forma, ella tiene razón, pero la manera en que lo pidió fue violenta y agresiva, por lo que considero que, si tenía un poco de razón, con eso su punto de vista perdió ese enfoque. Si siendo figuras públicas no les gusta que las molesten en lugares públicos, pues mejor que no vayan a sitios así", expresó el comunicador.

Ernesto incluso aseguró que, si Livia y su entonces pareja no hubieran actuado de la forma en que lo hicieron, golpeándolo y robando su equipo de trabajo, él no los hubiera denunciado, porque donde sucedieron los hechos era un espacio abierto, donde la gente podía pasar y estar libremente; no fue en una habitación o en el interior de un restaurante, en los cuales se hubiera metido para seguirla y fotografiarla.

Ernesto Zepeda comentó que, tras el conflicto con Livia Brito, se vio obligado a reinventarse y encontrar una nueva fuente de ingresos, ya que ella no le devolvió ni reemplazó el equipo que le retiró.