Lizzo demandada por fragmento musical de Sydney Sweeney

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Lizzo suma un nuevo problema legal relacionado con derechos de autor. La cantante está siendo demandada en un tribunal de California por un fragmento musical utilizado sin autorización, por una compañía con sede en Georgia.

Según la demanda, Lizzo tomó un sample no autorizado de la canción "Win or Lose (We Tried)", de The GRC Trust, y lo incorporó en un extracto de su tema "I'm Goin' In Till October", publicado en agosto en sus redes sociales.

El caso también se vincula con la controversia generada por un comercial de la marca American Eagle protagonizado por la actriz de "Euphoria", Sydney Sweeney.

En el clip de Instagram, Lizzo aparece rociando con una manguera un Porsche mientras luce un pantalón de mezclilla rasgado y realiza twerking, rapeando:"No kizzy, él no tiene nada que hacer conmigo / cul... gordo, cara bonita con pechos / perr..., tengo buenos jeans como Sydney."

Precisamente la línea "Tengo buenos jeans como Sydney" es la que se tomó como snippet en la demanda. Según la base de datos de BMI, Jummy Ginn es el propietario de los derechos de publicación y Sam Dees figura como compositor registrado.

Objetivo de la demanda

Los abogados de The GRC aseguran que Lizzo y su sello Atlantic Records "obtuvieron ganancias que no habrían percibido sin infringir los derechos de GRC". Se intentó resolver el conflicto de manera informal, pero al llegar a un "punto muerto" se presentó la demanda.

La empresa busca las ganancias obtenidas, daños y honorarios legales. Este mismo año, también demandaron a Kanye West, su compañía Yeezy, Kano y el rapero Vory por presunta infracción de copyright relacionada con otra canción de Sam Dees.

El representante de Lizzo expresó sorpresa por la situación legal y defendió a la cantante: "Para ser claros, la canción nunca ha sido lanzada comercialmente ni monetizada".

Controversia por la campaña de American Eagle

La marca generó críticas por asociar la imagen de Sweeney, con cabello rubio y ojos claros, con el lema "Tiene buenos jeans", un juego de palabras que en inglés también puede referirse a la herencia genética.

En el promocional, la actriz comenta sobre cómo los genes determinan características como color de cabello, ojos o personalidad, y una voz masculina remata: "Sydney Sweeney tiene buenos jeans".

El mensaje provocó incomodida en redes sociales, pues algunos interpretaron el comercial como racista o eugenésico. Lizzo respondió con humor y crítica, publicando una foto vestida completamente de mezclilla con el mensaje: "Mis jeans son negros".

La marca insistió en que solo se refería a la ropa, pero la aclaración no convenció a muchos usuarios, quienes consideraron que la comparación entre prendas y características genéticas resultaba confusa e inapropiada.