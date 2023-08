LIZZO DICE QUE “NO ES LA VILLANA”

LOS ÁNGELES. - Lizzo dijo el día de ayer que ella “no es la villana” como la acusan tres de sus antiguas bailarinas en una demanda por acoso sexual.

La demanda civil presentada el martes en el Tribunal Superior de Los Ángeles afirma que Lizzo presionó a las bailarinas para que interactuaran con artistas desnudos en un club de Ámsterdam y avergonzó a una de ellas por su aumento de peso antes de despedirla.

“No estoy aquí para que me vean como una víctima, pero también sé que no soy la villana como la gente y los medios me han presentado estos últimos días”, dijo Lizzo en un comunicado publicado en redes sociales. “Soy muy abierta con mi sexualidad y al expresarme, pero no puedo aceptar o permitir que la gente use esa apertura para hacerme ver como algo que no soy”.

Las demandantes Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez hicieron numerosas acusaciones que incluyen acoso sexual, religioso y racial, discriminación por discapacidad, agresión y privación de la libertad. Acusan a la ganadora del Grammy y a su productora de crear un ambiente de trabajo hostil.

“Estos últimos días han sido desgarradoramente difíciles y abrumadoramente decepcionantes. Mi ética de trabajo, moral y respeto han sido cuestionados. Mi carácter ha sido criticado”, dijo Lizzo en el comunicado. “Por lo general, elijo no responder a las acusaciones falsas, pero son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para no abordarlas”.

Agregó que las “historias sensacionalistas” provenían de exempleadas “que ya admitieron públicamente que se les señaló que su comportamiento en la gira era inapropiado y poco profesional”.