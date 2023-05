Llega la final de "Succession". ¿Cuáles serán las consecuencias para los hermanos en combate?

No hay un Trono de Hierro, pero lo que está en juego se siente igual de considerable.

"Succession", el drama elgiado por la crítica que narra la historia de una familia multimillonaria siempre en contienda entre ellos al estilo de los Murdoch, concluye su corrida de cuatro temporadas el domingo con un muy esperado final de 88 minutos.

Y al igual que "Game of Thrones", otra serie insignia de HBO, no hay escasez de teorías sobre cómo terminará la serie y quién prevalecerá. Pero en lugar de un trono, los hermanos Roy contienden por Waystar Royco, el imperio mediático en expansión.

La intriga de nivel shakespeariano ha provocado especulaciones entre los fanáticos que buscan pistas en episodios pasados, los nombres de los personajes y otros lugares. Incluso el título del episodio final, "With Open Eyes" (Con los ojos abiertos), tiene a los críticos analizando detenidamente el poema de John Berryman que ha sido utilizado para el título de cada final de temporada.

Estas son algunas de las preguntas que quedan a medida que se acerca el final.

¿CÓMO ESTÁN LAS COSAS EN LA FAMILIA ROY?

"Succession" ha tratado sobre quién dirigirá finalmente el conglomerado de medios fundado por Logan Roy, el beligerante y soez patriarca de la familia Roy interpretado por Brian Cox.

Durante la mayor parte de la serie, tres hermanos han competido por la corona: Kendall, interpretado por Jeremy Strong; Roman, interpretado por Kieran Culkin; y Shiv, interpretada por Sarah Snook. Un cuarto hermano —Connor, interpretado por Alan Ruck—, montó una desafortunada campaña para la presidencia de Estados Unidos.

Al final de la tercera temporada, los hermanos habían enterrado sus diferencias lo suficiente como para intentar un golpe empresario contra su padre, sólo para ser traicionados por el esposo de Shiv, Tom Wambsgans, interpretado por Matthew Macfadyen.

El giro más impactante de la serie ocurrió a principios de esta temporada, cuando Logan murió mientras se dirigía a cerrar un trato con GoJo, una empresa de tecnología.

La muerte de Logan y el vacío de poder que creó han producido una lucha renovada entre los hermanos, y Kendall y Roman esperan bloquear el acuerdo con GoJo.

¿QUIÉN PREVALECERÁ?

El creador de la serie, Jesse Armstrong, dijo a The New Yorker a principios de este año que "hay una promesa en el título de 'Succession' (Sucesión)", una señal de que habrá cierta certeza al menos sobre esta pregunta.

El final podría estar a la altura de la declaración de Logan en la temporada 3 de que la vida es "una pelea en el barro por un cuchillo".

En el penúltimo episodio, Kendall parecía estar encaminado a seguir los pasos de su padre, pronunciando un panegírico improvisado en el funeral de Logan luego de que Roman, demasiado sobrecogido por el duelo, no pudiera hacerlo.

Después de alinearse con Jeryd Mencken, el candidato presidencial de extrema derecha —a quien la cadena de los Roy declaró ganador de manera cuestionable— la suerte de Roman parecía en picada y se lo vio pelear con los manifestantes en las calles en las escenas finales.

Shiv, mientras tanto, todavía trata de guiar el acuerdo con GoJo con un plan que ha fraguado y que la instalaría como directora general de la compañía en Estados Unidos.

Connor, después de perder en todos los estados y respaldar a Mencken, planea su anhelado cargo como embajador.

Quedan algunos comodines, dentro y fuera de la familia Roy. El más grande de todos es Greg, el primo y el favorito de los fanáticos interpretado por Nicholas Braun, conocido por sus palabras torpes y el abuso verbal que soporta de Tom.

¿QUIÉN GANÓ LAS ELECCIONES?

Todo esto sucede con el telón de fondo de unas elecciones estadounidenses aún no definidas que podrían haber sido influenciadas hacia Mencken (Justin Kirk) con la ayuda de la cadena de cable de los Roy y un incendio que aparentemente no fue una coincidencia en un centro de votación de un estado oscilante políticamente.

El escenario y el episodio de la serie "Election Night" (Noche de Elecciones) han hecho eco de las conversaciones reveladas entre los ejecutivos y los presentadores de Fox News durante la demanda por difamación de Dominion Voting Systems que concluyó cuando la cadena aceptó pagar casi 800 millones de dólares.

Los resultados electorales ficticios de "Succession" tienen implicaciones tanto profesionales como personales para la familia Roy, con protestas sobre Mencken estallando por toda la ciudad de Nueva York. Pero incluso Shiv parece dispuesta a dejar de lado sus dudas morales ante la posibilidad de hacer un trato con Mencken.

¿QUÉ PASA CON TOM Y SHIV?

El matrimonio de Tom y Shiv ya era inestable antes de que él la traicionara con Logan al final de la temporada pasada.

Esta temporada lo está aún más: los dos sostuvieron una discusión en la que intercambiaron agravios e insultos sin restricciones en una fiesta preelectoral.

La revelación de Shiv a Tom en la noche de las elecciones de que está embarazada provocó una de las respuestas más desgarradoras, cuando Tom le preguntó si decía la verdad o simplemente usaba una nueva táctica contra él.

La serie aún ofrece algunas muestras de afecto entre los dos, como cuando Shiv dice a un Tom exhausto que duerma en su apartamento después del funeral, pero queda por ver si su matrimonio tiene salvación.

¿ES ESTO REALMENTE EL FIN?

Hay muchos ejemplos de series que sobrevivieron después de sus finales. "Game of Thrones" generó una popular serie de precuela, "House of the Dragon", mientras que "Seinfeld" tuvo una segunda oportunidad de su muy difamado final en "Curb Your Enthusiasm".

Incluso "The Sopranos", conocida por uno de los finales más comentados de todos los tiempos, volvió con una película que nos da una mirada a los inicios de Tony Soprano.

Armstrong ha dejado abierta la posibilidad de regresar a sus personajes de otra manera, y las posibilidades para hacerlo son infinitas. ¿Una comedia entre amigos de Tom y Greg? O tal vez la historia del origen de Logan Roy para revelar la primera vez que dijo su frase vulgar característica.