LLEGA LA MET GALA 2026

NUEVA YORK (EE.UU).- La Met Gala acaparará todas las conversaciones hoy en Nueva York, esta vez por las expectativas en torno al patrocinio del magnate Jeff Bezos, la reaparición de Beyoncé tras una década de ausencia y, como cada año, las extravagantes elecciones de vestuario de los famosos invitados.

Desde hace casi 75 años, este evento recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met), pero mucho ha cambiado desde sus inicios, sobre todo durante el ´reinado´ de la influyente editora de la revista Vogue, Anna Wintour, que lo ha convertido en parte de la cultura pop.

Ella elige personalmente a los invitados, que suelen ser estrellas de la música, el cine, los deportes, los negocios y la política, y que deben seguir un código de vestir, ´La moda es arte´, inspirado en la exposición anual de moda del Met, ´Costume art´, que analiza cómo la moda se adapta al cuerpo.

Confirmadas con el papel de anfitrionas también están la sucesora de Wintour en Vogue, Chloe Malle, y celebridades como Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A´ja Wilson e Yseult.

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Aunque la lista de invitados es una incógnita, hay otros nombres claros: el magnate Jeff Bezos, fundador y presidente ejecutivo de Amazon, y su esposa, Lauren Sánchez. Son los principales financiadores de la Met Gala y de su exposición.

Un par de semanas antes de la ´Met Gala de los Bezos´, el grupo activista británico Everybody Hates Elon pegó carteles por la Gran Manzana denunciando la colaboración entre Amazon y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU. y prácticas de "explotación" en la compañía.

Los carteles apenas duraron un par de días en las paredes, pero las llamadas al "boicot" resonaron por internet y no sería inusual que se forme una protesta cerca del evento, como ha ocurrido otros años.