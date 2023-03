A-AA+

El éxito de Shakira es algo que no se puede discutir. La cantante de 46 años sigue triunfando en el mundo de la música y sus últimas colaboraciones musicales con Rauw Alejandro, Ozuna y Bizarrap dieron mucho que hablar. Pero lo que quizás no muchos se acuerden, es que también protagonizó un episodio memorable para las producciones de Disney. La empresaria participó en la serie de Disney llamada “Los hechiceros de Waverly Place” y el episodio se llamó “Dude Looks Like Shakira”.