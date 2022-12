Lo que se sabe sobre nuevo embarazo de "Daphne" en Bridgerton

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- El universo cinematográfico de la serie "Bridgerton" sigue creciendo y ya se espera el estreno de la precuela "Queen Charlotte" para el primer semestre de 2023. Pero lo que más esperan los fans de esta familia tan especial de Netflix, es el estreno de la tercera temporada de la historia basada en la saga literaria de Julia Quinn.

Al parecer, la tercera entrega de la serie de Netflix estaría basada en el libro "Seduciendo a Mr. Bridgerton" y no en "Te doy mi corazón". En el primero mencionado todo gira alrededor del romance entre Colin (encarnado por Luke Newton) y Penélope (interpretada por Nicola Coughlan). En el segundo, la historia es en base a Benedict Bridgerton (interpretado por Luke Thompson).

---Qué sucederá con Daphne y el Duque de Hastings

La primera temporada de la producción que ha sido furor en la plataforma de películas y series, nos llevó por las vivencias de Daphne (interpretada por Phoebe Dynevor), quien es la mayor de las hermanas Bridgerton, que termina casándose con duque de Hastings, Simon Basset (encarnado por Regé- Jean Page). Esta historia basada en el libro de Julia Quinn "El duque y yo", quedo en suspenso en la segunda entrega de la serie y solo vimos a la protagonista con Augie, su primer hijo.

Las primeras informaciones que han surgido de los propios fans de la serie, es que Daphne podría dar a luz a otro bebé en la tercera entrega. No se sabe cuántos hijos tendrá con el duque en esta producción, pero en los libros sus descendientes son cinco. Como la producción de Netflix se ha desviado de la saga literaria, el rumbo es incierto.

En los libros el primer bebé es una niña, Amelia. En la serie televisiva, nace un niño y se llama Augie. Este es solo uno de los tantos desvíos que ha tenido la trama con respecto a la obra literaria de Quinn. Todavía no hay nada oficial, pero es posible que los fans reciban en la historia al segundo hijo de la protagonista y Simon Basset. También es probable que la tercera entrega comience con un salto temporal importante, de uno o dos años desde el final de la segunda temporada, por eso se presume que haya más descendientes del duque de Hastings.