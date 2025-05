Los Alegres del Barranco hablan sobre la polémica y sus corridos

Tras desatar la polémica y ser vinculados a proceso por presunta apología del delito, Los Alegres del Barranco rompieron el silencio para defender los corridos que forman parte de su repertorio musical.

La banda se convirtió en el centro del escándalo luego de que, en marzo pasado, se presentara en el Auditorio Telmex de Zapopan, donde proyectaron imágenes de varios líderes del crimen organizado.

Además de recibir fuertes críticas, los músicos enfrentan una investigación en su contra, por la que recientemente fueron vinculados a proceso.

Hasta ahora, la banda se había mantenido en completo silencio. Durante una entrevista para el canal "Pie de Nota", la agrupación habló de su situación legal y condenó lo que consideran un acto de censura.

Pavel Moreno, acordeonista y vocalista del grupo, aseguró que sus canciones no son un homenaje a la violencia, sino un reflejo de lo que sucede en el México real.

"Lo que nosotros cantamos no lo estamos inventando, es lo que escuchas en las noticias, en la calle, en todas partes. Los corridos salen a raíz de la violencia, no la violencia a raíz de los corridos", dijo.

Asimismo, criticaron lo que consideran una "doble moral" por parte de sus detractores e incluso de las autoridades, ya que -señalan- ellos no son los únicos que abordan el tema de la violencia: existen libros, series y películas que no enfrentan la misma situación legal.

"Hay una doble moral muy fuerte. Esos que nos están criticando, no creo que no vean una película de balazos, que sus hijos no jueguen un videojuego de violencia. Hay series, libros, novelas donde narran más explícito todo el tema. Que nosotros lo estemos haciendo con música, pues yo no le veo el problema. Si vamos a ser parejos, vamos a ser parejos con todos", agregó.

Moreno también explicó por qué, a pesar de la controversia, siguen interpretando corridos: "Si el corrido fuera un problema o fuera la raíz de la violencia que pasa en nuestro país, fuéramos los primeros en anularlo y hacer otro tipo de canciones. Pero sabemos que no es la raíz del problema, es otra cosa", señalaron.

Respecto a la situación que detonó este caso -la proyección de fotografías de "El Mencho" durante su concierto-, Pavel Moreno reveló que el único responsable fue el productor del evento, ya que ellos nunca estuvieron de acuerdo con esa parte del show.

"Las cosas se salieron de control. Nosotros no estuvimos de acuerdo nunca con las imágenes, fue un productor con el que apenas empezábamos a trabajar. Incluso en el ensayo le dijimos: ´oye, las imágenes están un poquito fuertes´".

A pesar de haber expresado su descontento, el productor (cuyo nombre no revelaron) hizo caso omiso, lo que derivó en graves consecuencias.

"Ya cuando nos dimos cuenta, ya estaba todo hecho. ¿Imagínate parar así, de una? Lo que sí te puedo recalcar es que no fue homenaje absolutamente para nadie", expresó.